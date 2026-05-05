在眼淚和歡呼聲中看英皇25+

識人好過識字，尤其是撲演唱會飛！ 若非認識幾位英皇娛樂朋友，妄想可以撲到僅兩場的英皇25+演唱會的票。讓我可以近距離欣賞長達4小時的精彩表演。而且是大堂正中。我本看第二晚，後改為首晚五月三日。結果誤打誤撞，看到唯一一場張敬軒有份演出的一場。他翌日便因病缺席了。首晚雖沒謝霆鋒，但我去年看過他的個唱，可以接受。而張敬軒演出精彩，沒有他是很大損失。 英皇網羅了香港不同輩分的頂尖歌手，猛將如雲，位位聲色藝俱全。年長的歌聲醇如美酒，動人至深，年輕的熾熱如一團火，活力四射。

演唱會由Twins和Kenny打頭陣、李克勤、古巨基、陳慧嫻、陳偉霆、Jin Lee、鄧小巧、泳兒、海兒等陸續登場。壓軸是天王天后級的張敬軒和容祖兒。 屹立歌壇廿多年的古巨基以動聽唱腔，征服觀眾。當他開咪說話，才赫然發現他 原來帶病上陣，患上聲帶發炎，臨出場前靠打類固醇頂住，吃舞台飯的人，忍痛苦而裝作若無其事的能力，認真不可思議。 英皇娛樂不僅有音樂，更有電影。在演唱會中段加插彩蛋，由陳家洛和衛詩雅穿插真人MV。故事非常簡單，一對男女相約在電影院看戲，因小齟齬而觸發深層次的矛盾。衛詩雅不以事小而輕之，她以真摯的感情，情人的眼淚，見證她一連兩屆，勇奪最佳女主角和最佳女配角獎，實至名歸的。

近日趨低調的張敬軒出場，全場沸騰。他說話非常sweet，瞬間拉近了和觀眾距離，四萬觀眾不單止是Fans，更是Friends。 張敬軒為舞台而生，他的歌聲震撼舞台。我真想知道他人仔細細，巨肺是怎麼構造的？怎可以輸出如海深、比天高的歌聲？淹浸觀眾的情緒！任誰都很難不被他打動。 英皇台柱容祖兒的確有歌后的風範，她帶淚感謝Mani及楊生。她以非常真誠的態度對待生命，令人感到她的努力和謙虛。她並非天生艷麗，又沒有豐厚家底。她手本名曲「See Me Fly」是她的故事，也是香港人的驕傲。