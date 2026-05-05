對現代人來說，「家中有電」往往是習以為常、理所當然的事。晚間照明、盛夏冷氣、手機隨插即充，很少會有人細想電力如何跨山越海，傳送到我們身邊？
早前參加了由港燈、國家電網、香港理工大學和西安交通大學聯合舉辦的第九屆「一帶一路電力及能源高級研討項目」，與來自11個不同國家和地區的業界同仁交流，探討如何把資源充裕、位置偏遠地區所生產的電力，有效輸送至千里之外的城市的應用場景。
以中國內地為例，光能、風能、水力等能源主要集中在西部和北部；用電需求龐大的地區則集中在東部及南部沿海。要克服長距離、低損耗地進行「西電東送」，單靠傳統交流輸電方式並不容易。因此「特高壓 (即800千伏特以上，約家庭用電的4,000倍)直流輸電技術」逐漸成為關鍵解決方案。方案像一條專為大量電力輸送而設的「快速通道」，不僅能傳送更遠，亦能有效降低損耗，提升效率與系統穩定性。
截至2025年年底，中國內地已有20個特高壓直流輸電項目投運，有效紓緩電力資源與負荷分布不均。其中「金上—湖北工程」於去年12月投運，由西藏金沙江上游起步，是首條深入川藏高原的特高壓直流工程。相關技術亦成功應用於海外的「巴西美麗山」項目，把亞馬遜水力發電透過逾2,500公里的直流輸電線路輸送至里約熱內盧及聖保羅一帶主要城市，為逾2,200萬人提供穩定電力。
雖然香港尚未發展特高壓輸電項目，但相關案例對本地能源發展具有重要參考價值。隨着空氣質素要求及減碳目標不斷提升，能源供應走向多元化已成必然趨勢，部分潔淨能源亦須透過跨境輸電引入。在安全、穩定與效率之間取得平衡，輸電技術的選擇尤為關鍵。
對工程師而言，這類技術交流既是收穫，亦提醒我們要回應能源轉型挑戰，推動供電與時並進。