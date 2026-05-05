對現代人來說，「家中有電」往往是習以為常、理所當然的事。晚間照明、盛夏冷氣、手機隨插即充，很少會有人細想電力如何跨山越海，傳送到我們身邊？

早前參加了由港燈、國家電網、香港理工大學和西安交通大學聯合舉辦的第九屆「一帶一路電力及能源高級研討項目」，與來自11個不同國家和地區的業界同仁交流，探討如何把資源充裕、位置偏遠地區所生產的電力，有效輸送至千里之外的城市的應用場景。

以中國內地為例，光能、風能、水力等能源主要集中在西部和北部；用電需求龐大的地區則集中在東部及南部沿海。要克服長距離、低損耗地進行「西電東送」，單靠傳統交流輸電方式並不容易。因此「特高壓 (即800千伏特以上，約家庭用電的4,000倍)直流輸電技術」逐漸成為關鍵解決方案。方案像一條專為大量電力輸送而設的「快速通道」，不僅能傳送更遠，亦能有效降低損耗，提升效率與系統穩定性。