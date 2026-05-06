「我與丈夫一同上門探訪，若探望的街坊也是夫妻，大家很快便混熟，同時又可以從對方身上學到不同的夫妻相處之道，讓我們感情變得更好。」這是關氏夫婦成為「赤石情常在：鄉郊地區支援計劃」(註)「區長」及核心義工後的自覺轉變。
二人締結婚姻近半世紀，先生昔日是校車司機，太太則為校車保母，一直形影不離，鶼鰈情深。退休後，關太開始活躍於不同社區活動，生活多姿多彩。受另一半感染，本來行動不便的關先生從換膝手術康復過來後，也積極走出家門，發掘人生下半場的可能性。關太特別喜歡上門探訪長者，向他們送上溫暖，「我記得曾經有位伯伯對我們的慰問表現冷漠，起初以為他不喜歡義工探訪，後來才發現原來是因為他聽力不佳，而大部分義工都是女性，不便靠近耳邊說話，於是我便邀請丈夫來幫忙，伯伯也樂於與我丈夫交流。」同性有時確實有利溝通，而且關先生健談外向，很快已經累積了一大班粉絲，每回做義工都獲得其他街坊熱烈的迴響。
關氏夫婦是赤柱老街坊，成為「區長」後，對於社區的感情變得更濃厚。關太笑道：「透過社區導賞活動，我有機會深入探索赤柱、石澳一些鮮為人知的地方，認識很多我聞所未聞的歷史故事。」「其實不少街坊我早已認識，但平日碰面只會打招呼，開始上門探訪服務後，大家的溝通機會多了，彼此認識更深，關係也較從前密切。」關先生補充。
除了心靈慰問外，計劃亦關顧長者的日常生活需要，與區內不同夥伴協作，例如連繫維修專業的社企，為有需要的長者家中增加防跌設施，改善家居環境及安全；又與善心髮廊合作舉辦義剪活動，以及組織巧手婦女教授街坊製作天然護膚產品，鼓勵長者多參與社區。
計劃社工Stephanie表示，「區長」在編織社區網絡有着關鍵的作用，「他們大多居住在赤柱、石澳一帶多年，是街坊熟悉的臉孔，又與長者受眾年紀相若，更容易獲得其信任。」未來，計劃期望藉着「區長」在區內建立的人脈，進一步聯繫不同商戶促進資訊交流，探索更多跨界合作的可能性，同時，又會加強「區長」及核心義工的培訓，強化其組織及領導能力，持續發展鄰里支援網絡。
註：「赤石情常在：鄉郊地區支援計劃」由社區投資共享基金資助、香港傷健協會赤柱石澳長者鄰舍中心推行