「我與丈夫一同上門探訪，若探望的街坊也是夫妻，大家很快便混熟，同時又可以從對方身上學到不同的夫妻相處之道，讓我們感情變得更好。」這是關氏夫婦成為「赤石情常在：鄉郊地區支援計劃」(註)「區長」及核心義工後的自覺轉變。

二人締結婚姻近半世紀，先生昔日是校車司機，太太則為校車保母，一直形影不離，鶼鰈情深。退休後，關太開始活躍於不同社區活動，生活多姿多彩。受另一半感染，本來行動不便的關先生從換膝手術康復過來後，也積極走出家門，發掘人生下半場的可能性。關太特別喜歡上門探訪長者，向他們送上溫暖，「我記得曾經有位伯伯對我們的慰問表現冷漠，起初以為他不喜歡義工探訪，後來才發現原來是因為他聽力不佳，而大部分義工都是女性，不便靠近耳邊說話，於是我便邀請丈夫來幫忙，伯伯也樂於與我丈夫交流。」同性有時確實有利溝通，而且關先生健談外向，很快已經累積了一大班粉絲，每回做義工都獲得其他街坊熱烈的迴響。