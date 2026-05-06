今年經濟再報佳音，首季經濟增速加快，當中出口表現理想，同時樓市和股市都表現穩中向好。首季數字理想，五一黃金周市面看來也熱鬧，遊客不少，受惠的行業除了餐飲外，還有保險業，因為不少外地客來港買保險，令香港成為保險之都。
香港保險市場規模遠大於本地人口，這要拜境外人士來港購買保單所賜。過去內地人愛來港買保險，近年還有一個趨勢，就是東南亞一帶人士來港投保者都持續增加，特別之處是他們投保的公司，可能在當地都有分支機構，但當地消費者就是喜歡來港買單。
和保險業要員交流，他解釋東南亞人士喜歡來港投保，主要是愛買香港的保險產品特色，譬如香港保單以美元為單位，價值相對當地貨幣穩定；再者，是香港理財服務多元化，存款息口吸引，投資工具多元化等，投保人士感覺更加良好，也有說法是香港醫療體系完善所致。他又說，來港買保單的投保人多是華裔人士，本國人則較多光顧當地分公司。
由此看來，香港保險產品受歡迎是多個因素組成，理財中心發展逢勃，啟德體育園落成後盛事增多，都鼓勵了鄰近地區來港從事經濟投活動，甚至出現投保旅遊，令香港成為聚集資本的中心，透過金融體系重新投放閒資拉動整個地區的發展。
保險業務大有可為，有說法是既然香港產品受歡迎，特區政府可否考慮推動在境外買保單，實行金融出口呢？驟耳聽來，這個構想未知在法律、監管上是否可行，從產業發展上看，保單出口雖然可以擴大生意範圍或者降低成本。但發展產業不單純從金錢著眼，創造就業和整體經濟生態都是重要考慮，離岸的金融活動，對民生社會的效益始終不及實際運作好。