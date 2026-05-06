今年經濟再報佳音，首季經濟增速加快，當中出口表現理想，同時樓市和股市都表現穩中向好。首季數字理想，五一黃金周市面看來也熱鬧，遊客不少，受惠的行業除了餐飲外，還有保險業，因為不少外地客來港買保險，令香港成為保險之都。

香港保險市場規模遠大於本地人口，這要拜境外人士來港購買保單所賜。過去內地人愛來港買保險，近年還有一個趨勢，就是東南亞一帶人士來港投保者都持續增加，特別之處是他們投保的公司，可能在當地都有分支機構，但當地消費者就是喜歡來港買單。