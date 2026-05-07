經濟世界中的風險因素

有一年內地招考博士研究生，現代經濟理論的考試中有一道概念題「簡要定義資本巿場的均衡條件」。答案原來十分簡單，就是「經過風險調整後的資本收益均等」。這條問題問得好，在現實的經濟世界中，風險是一項無處不在的因素。

在宏觀經濟學中，風險這項因素在討論資本及資本市場時不斷出現。資本是一種長期投入，一旦投入某一領域，就不易撤出，任何資本的重新配置都會有沉澱資本發生。資本的高風險性在於它一夜之間可以急升，但也可以暴跌，風險資本(venture capital)的走向正是如此。著名的例子是美國的對沖基金長期資本管理(Long-Term Capital Management L.P.(LTCM)。LTCM起初階段是成功的，第一年的回報率便有21%，第二年便升至43%，第三年維持在高水平的41%。然而在1997的亞洲金融風暴及1998 年的俄羅斯金融風暴中馬失前蹄。由於持有大量高借貸槓桿的風險敞口(exposure)，在1998年的首四個月便虧損了46 億美元。最後結局不言而喻，LTCM 在2000年清盤，許多高淨值投資者蒙受重大損失。