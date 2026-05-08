SC Gallery將於5月呈獻群展《Whisper or Loud》，展出 Chow Ciao Chow、徐雪慧、黃文杰、蟻穎琳四位藝術家的作品。本次展覽回應世界的喧囂與靜默，亦回應內心波動與平靜，四位藝術家運用不同手法——從鮮明到沉穩，從釋放到內化——彼此牽引，在展場中形成微妙的節奏與平衡，四種聲音在空間中交錯，尋找共鳴。 Chow Ciao Chow(b.1984)的創作通過高飽和度的暖色調用色與平面化的畫面，建立其熱情、具生命力的視覺語言。概念源於當他以正能量感染他人時，發現自身內心有被忽略的悲傷。從而啟發他以「落淚的太陽」作為核心符號，呈現如太陽般的人也能笑著哭泣，因此悲傷是自然且必要的。透過直接而強烈的畫面，凸顯情感表達的重要性。

徐雪慧(b.1997)貫徹其對自身內在狀態及都市經驗中疏離感的觀察進行創作。徐氏運用螢光顏料與高對比描繪姿態與場景。過往的作品注重呈現如何克服孤獨感，本次展覽中徐氏則關注如何與孤獨共存，以三幅作品對應三個時刻：清晨、節日與深夜。徐氏着意以手部動作為載體，探討肢體動作影射內心狀態。相較於過往，本次作品氛圍呈現出較明亮的傾向，使身體成為連結內在與外在的媒介。 相對而言，黃文杰(b.1995)的創作則顯得克制而內斂。黃氏以幾何圖形與平面色塊構成畫面，結合細緻的色彩變化與漸變光影，呈現極簡而有序的空間結構，並在理性的畫面中探索內在的感性。本次展覽中，黃氏以低彩度的冷色調營造空間氛圍，探討期望與真實之間的距離。對他而言，這種距離並非預設存在，而是在意識到自身期望與潛意識中真實欲望之間的差異後才逐漸形成。延續其創作中理性與感性之間的張力，黃氏以此方式建構畫面空間，並透過畫面結構引導觀者感知細微的情感變化。

蟻穎琳(b.1986)的創作則關注夢境與潛意識等主題。作品中的「魚頭人身」形象，源自其飼養錦鯉的經驗及牠們離世後於夢中的再現，從而在畫面中建構出幻想性的空間。本次展覽中，蟻氏以「屋、樹、人」心理測驗為出發點。該測驗透過受試者對房屋、樹木與人物的描繪，投射其潛意識中對家庭、社交與自我認同的心理狀態。蟻氏運用此概念構成一系列畫面，呈現理想中「家」的想像。觀眾亦可在觀展過程中，從大小、結構與用色等面向出發，思考屬於自己的「屋、樹、人」世界。