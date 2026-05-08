一段時間未有往上海旅遊，早前獲香港興業國際邀請及安排，參觀他們在上海及浙江省嘉興市的發展。上海不愧是中國的大都會，夜幕下的舊黃浦灘頭與對岸璀璨生輝陸家嘴金融區，盡顯十里洋場氣派。沿江而建充滿未來超現實感的摩天大廈，上海中心大樓和針形的東方明珠廣播電視塔，置身其中，「魔都」絕非浪得虛名。

一直以為香港興業國際主力是發展愉景灣的地產及酒店項目，今次踏足上海及浙江才知道它們有很多項目在國內及泰國和日本，真係點止愉景灣咁簡單。單是香港興業國際與太古集團聯手在上海黃金地段合作的商場及酒店項目，以船身打造成的「路易號」佇立於商場入口處，氣勢磅礴；與星巴克烘焙工坊僅一步之遙，但形成的人流效應，非同凡響，真是有人頭又有銀頭。