一段時間未有往上海旅遊，早前獲香港興業國際邀請及安排，參觀他們在上海及浙江省嘉興市的發展。上海不愧是中國的大都會，夜幕下的舊黃浦灘頭與對岸璀璨生輝陸家嘴金融區，盡顯十里洋場氣派。沿江而建充滿未來超現實感的摩天大廈，上海中心大樓和針形的東方明珠廣播電視塔，置身其中，「魔都」絕非浪得虛名。
一直以為香港興業國際主力是發展愉景灣的地產及酒店項目，今次踏足上海及浙江才知道它們有很多項目在國內及泰國和日本，真係點止愉景灣咁簡單。單是香港興業國際與太古集團聯手在上海黃金地段合作的商場及酒店項目，以船身打造成的「路易號」佇立於商場入口處，氣勢磅礴；與星巴克烘焙工坊僅一步之遙，但形成的人流效應，非同凡響，真是有人頭又有銀頭。
浙江省嘉興市距離上海大概只有兩小時的車程，是香港興業國際創辦人查濟民先生的故鄉。集團過去14年間打造了6個優質住宅項目，最近更以超過2億港元投得秀湖核心商業地段，建造一個大型商場，正正就在秀湖藝術文化中心圖書館的隔鄰，相信日後落成必有一番新的景象。
不得不提浙江省嘉興市這個人傑地靈之地，記得到埗當日在南湖賓館午飯時候，湮雨凄迷，非常有江南風味；遙望湖中有一個小島，遊人如鯽，原來這裏曾是中國共產黨會議重地。話說1921年7月底，因上海會場遭搜查，為安全起見，決定將第一次全國代表大會(中共一大)最後一天會議，轉移至浙江嘉興南湖的一艘紅色船(紅船)上舉行。8月3日會議在船上通過了第一個綱領和決議，正式宣告中國共產黨成立，南湖亦成為重點歷史旅遊重點。