再過兩天就是母親節，相信在媒體上會看到不少買花、與媽媽吃飯慶祝等溫暖的畫面。而這些年來，除了慶祝或感恩外，我們欣喜地看見於不少地方，母親們的「聲音」正變得愈來愈清晰。她們在會議室裡決策、在講台上分享觀點、在社群媒體上勇敢發聲，向世界宣告抱負與力量。然而，要在全球範圍內維持這份聲音，我們仍有一段路要走。

以阿富汗為例，自2021年起女性被禁止接受中學及高等教育，至今已令100萬名女孩失去上學的機會；當地處於「三無」狀態，即無受教育、無業、無受訓練的15至24歲女孩比率高達78%，是同齡男孩的4倍，而這只是冰山一角。UNICEF數據顯示，全球15到19歲少女當中，每5個就有1個處於「三無」狀態，意味著她可能被迫早早嫁人、可能被剝削去做低薪勞動。一個女孩若無法為自己做決定，又怎麼可能向世界發聲？