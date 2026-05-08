再過兩天就是母親節，相信在媒體上會看到不少買花、與媽媽吃飯慶祝等溫暖的畫面。而這些年來，除了慶祝或感恩外，我們欣喜地看見於不少地方，母親們的「聲音」正變得愈來愈清晰。她們在會議室裡決策、在講台上分享觀點、在社群媒體上勇敢發聲，向世界宣告抱負與力量。然而，要在全球範圍內維持這份聲音，我們仍有一段路要走。
以阿富汗為例，自2021年起女性被禁止接受中學及高等教育，至今已令100萬名女孩失去上學的機會；當地處於「三無」狀態，即無受教育、無業、無受訓練的15至24歲女孩比率高達78%，是同齡男孩的4倍，而這只是冰山一角。UNICEF數據顯示，全球15到19歲少女當中，每5個就有1個處於「三無」狀態，意味著她可能被迫早早嫁人、可能被剝削去做低薪勞動。一個女孩若無法為自己做決定，又怎麼可能向世界發聲？
失去一個女孩的聲音，不單是她個人的遺憾。一個不能讓女孩受教育的社會，等於親手折斷了自己一邊的翅膀。
UNICEF正努力改變這件事，於全球63個國家開展以少女為本的項目，惠及超過3,000萬人，並透過全球協作，向逾1,000萬名女孩推展終止童婚與女性割禮。自2020年推行的「Skills4Girls」項目，至今已幫助全球超過1,600萬名女性彌合職場技能差距，找回自我實現的可能。至於在處境嚴峻的阿富汗，我們亦不放棄，單在去年就協助讓近45萬名孩子進入社區學習，女孩佔66%。
一個又一個原本可能消失的聲音，正在被慢慢接住。而這些女孩，將來都可能成為一個母親，也可能成為更多人的光。這個母親節不只是一天的致敬，而是一個對全球社會的提醒：只有當母親得到保護，兒童的權利與未來才真正有保障。