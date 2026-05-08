近年術數界有人吹捧「奇門遁甲」，稱之為「帝王之術」，是古代帝王用以管治國家的術數。漢代有正史證明，當時流行的術數有「三式」，就是「太乙數、奇門遁甲及六壬」，其中太乙數才算是古代帝王用以計算天文災異、日月會否失序、國家內臣民是否忠心有無陰謀叛變；也可以占算洪水乾旱、五谷是否豐收，以至對國內外之敵軍攻城戰鬥的方法及兵陣方法。
「奇門遁甲」則主要講兩軍對陣之攻略方位，是否有伏兵等。「遁甲」中有「風角篇」，與太乙數有所相疊，例如兩軍對陣，看見雲起或飛鳥從那方位飛來飛去，便可占其吉凶以決定軍隊主攻或是防守等。這些事物與今日社會有何關連呢？今日我們打仗已用無人機、飛彈，古代冷兵器時代之對陣、步兵、馬兵根本用不到。時代雖然不斷改變，但這些術數的基礎本於「天文」、「地理」、「人民」的規律並沒有變，而是因時而「改」個包裝。
預算國運之事，古代只有帝王通過欽天監等機構，供養這些術數家，在民間很少會有人提供資助。因太乙數有「四計」，分為歲計、月計、日計、時計，各有所用，其中歲計為君王用占算國家大事、天災人禍、洪旱之事；月計為封侯大人所用；日計為平民所用；而時計為占特定事件，例如打官司、問疾病，占拜會貴人尋找人或失物等小事。所以當太乙數及奇門遁甲術者落入民間，為了謀生，都以用時計為主，為人占算這類「小事」。
說了半天，太乙數這些流傳了幾千年的術數是否適合今天情況呢？在下多年研究，其中一個重點是把古代的理論配合今天近代歷史，以測試它是否可用於現代。舉例：太乙數中有「太乙七術」是七個行軍遣將對陣之快速決定方法。其中第一個「臨津問道」，第二個「獅子反躑」之法，是用敵軍起兵之時，測算何時可以破敵之年、月、日、時。
看似神奇，在下用近代的兩伊戰爭、美伊之戰及中越之戰等歷史配對，發現這些方法完全不準、不對。但七術中其他如「雷公入水」、「回車無言」等則合乎現代情況。此外，以太乙數占算，2026年今年——在2025年12月、2026年正月、六月、七月有較大災禍。2026年正月，正是美國及以色列突襲伊朗之戰，引發霍爾木茲海峽被封鎖，油運不出海，油價、化肥價大升，影響汽車、工業用油，以至不少化工產業及農業生產，這便應兆了「正月」有災。至於「農曆六月、七月」，大家可以拭目以待。