近年術數界有人吹捧「奇門遁甲」，稱之為「帝王之術」，是古代帝王用以管治國家的術數。漢代有正史證明，當時流行的術數有「三式」，就是「太乙數、奇門遁甲及六壬」，其中太乙數才算是古代帝王用以計算天文災異、日月會否失序、國家內臣民是否忠心有無陰謀叛變；也可以占算洪水乾旱、五谷是否豐收，以至對國內外之敵軍攻城戰鬥的方法及兵陣方法。

「奇門遁甲」則主要講兩軍對陣之攻略方位，是否有伏兵等。「遁甲」中有「風角篇」，與太乙數有所相疊，例如兩軍對陣，看見雲起或飛鳥從那方位飛來飛去，便可占其吉凶以決定軍隊主攻或是防守等。這些事物與今日社會有何關連呢？今日我們打仗已用無人機、飛彈，古代冷兵器時代之對陣、步兵、馬兵根本用不到。時代雖然不斷改變，但這些術數的基礎本於「天文」、「地理」、「人民」的規律並沒有變，而是因時而「改」個包裝。