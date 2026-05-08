倫敦馬拉松寫下歷史新頁。今屆賽事中，肯亞選手薩威以1小時59分30秒奪冠，成為史上首位在正式競賽中2小時內完賽的選手，同時刷新世界紀錄。然而，一場馬拉松，不僅是跑手的舞台，更是一座城市的經濟引擎。
今年倫敦馬拉松吸引了59,830名跑手，為史上最多人參賽的馬拉松，報名人數更以超過113萬人刷新世界紀錄。早幾天倫馬組委會公布，2027年倫馬的報名人數約134萬人，再創歷史新高。賽事主辦方正積極研究將單日賽事破格延長為跨周末「兩日賽制」。若方案落實，總參賽人數有望由現時近6萬人增至10萬人。
倫馬賽事總監Hugh Brasher引述Sheffield Hallam大學研究指出，若兩日賽制成事，有望為英國帶來高達4億英鎊(約42億港元)的經濟與社會效益，並可籌得超過1.3億英鎊(約14億港元)善款。這項研究亦指出，2025年賽事中85%的參與者因訓練和參賽感到更快樂，印證了馬拉松既是經濟催化劑，也是社會「快樂解藥」。
香港方面，中國香港田徑總會最近發布的《渣打香港馬拉松2026 ESG報告》同樣亮眼。報告顯示，今屆賽事為香港帶來了3.38億港元的經濟效益，其中非本地跑手及其陪同人員的消費貢獻高達2.78億港元。此外，慈善籌款額亦突破1,500萬港元，較上屆大增36%，惠及50間本地社福機構。
渣馬名額近年供不應求，田總早前表示會考慮應否將賽事分成兩日舉行。文化體育及旅遊局長羅淑佩在立法會亦指出，政府已要求田總就三個方向積極研究，包括擴大賽事規模、優化賽道，以及提升至更高級別國際賽事，並於數月內提交具體計劃書。
作者是長跑愛好者，我亦希望渣馬持續「升呢」。主辦單位亦可借鏡國際經驗，推出更多大型跑步活動，並融入香港獨有的城市風貌和活力，推廣體育旅遊，帶動本地經濟。