倫敦馬拉松寫下歷史新頁。今屆賽事中，肯亞選手薩威以1小時59分30秒奪冠，成為史上首位在正式競賽中2小時內完賽的選手，同時刷新世界紀錄。然而，一場馬拉松，不僅是跑手的舞台，更是一座城市的經濟引擎。

今年倫敦馬拉松吸引了59,830名跑手，為史上最多人參賽的馬拉松，報名人數更以超過113萬人刷新世界紀錄。早幾天倫馬組委會公布，2027年倫馬的報名人數約134萬人，再創歷史新高。賽事主辦方正積極研究將單日賽事破格延長為跨周末「兩日賽制」。若方案落實，總參賽人數有望由現時近6萬人增至10萬人。