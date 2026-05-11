如果你有留意上周YouTube頻道《女人方言》，播放集演員/導演/棟篤笑表演者於一身的彭秀慧訪問時，我用上人生的「加減乘除」來貫穿脈絡，收到不少網友正評，說訪問鋪排很用心。感謝大家之餘，我要自我踢爆，其實最初的訪問流程，並非如此。 我坦誠告知，近日因為不同事務，我真的忙得不可開交。常言道做自由工作者，忙碌是好事，但影響的是每項工作的前期準備。訪問彭導前，我沒太多時間搜集資料，因此用上最平淡的訪問鋪排－「盤古初開訪問法」，由出生、求學、畢業、工作、愛情、退休的順序法，再加彭導的代表作《29+1》，快靚正草草了事，沒多思考，按個「Send」鍵發送大綱。

正當我埋頭苦幹地處理其他要務時，收到彭導的電話。這個電話，直是我的當頭棒喝。她說：「多謝你嘅大綱，但其實我演藝畢業、或《29+1》已經廿幾卅年前嘅事。喺呢幾十年間，我有好多新嘗試，不如你試下問下唔同範疇？」 忙亂的我立時清醒，彭導的一番話正是我的初心。明明我離開新聞行業已經14年，明明我這14年間有不少新方向，明明我自己都不太傾向被歷史式訪問，因為我已經說過很多很多遍。但偏偏我以忙碌做藉口，己所不欲而施於人。

或許我的「前主播」形象太鮮明(我始終喜歡用「新聞報道員」這個職銜)，我從前走在街上，偶爾聽到旁人竊竊私語︰「咦！嗰個咪以前報新聞嘅『乜乜儀』？」我感慨別人只記得遠古時期的我，莫非自己十多年來，沒有讓人印象深刻的代表作？但到近年有明顯改變，旁人大多說︰「咦！你咪方健儀？最近主持個節目叫《AI大講堂》？」或「我經常聽你港台新節目《日出前告白》㗎！」我由衷地感動到想哭，因為證明我這些年來艱苦經營的新身份、新路向，已獲得確立。