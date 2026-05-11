世界公民的正確世界觀

上周末，筆者以香港教育城董事會主席的身份，應邀出席了兩個非常有意義的青年人活動：由香港教育大學和香港菁英會合辦的「五四青年論壇」及由外交部駐港特派員公署、教育局與香港明天更好基金合辦的「第18屆香港盃外交知識競賽」。

在「五四青年論壇」，筆者擔任其中一位分享嘉賓；而在「香港盃外交知識競賽」，則為座上客，欣賞同學們的精彩表現。國父孫中山先生遺囑有言：「必須喚起民眾，及聯合世界上以平等待我之民族共同奮鬥」。這不僅是近代中國尋求民族獨立與復興的箴言，也為今日香港青年建立正確世界觀提供了深刻啟示。結合「香港盃外交知識競賽」所倡導的拓國際視野、明國家方略的精神，香港青年可從以下三方面構建面向未來的世界觀。