世界公民的正確世界觀

上周末，筆者以香港教育城董事會主席的身份，應邀出席了兩個非常有意義的青年人活動：由香港教育大學和香港菁英會合辦的「五四青年論壇」及由外交部駐港特派員公署、教育局與香港明天更好基金合辦的「第18屆香港盃外交知識競賽」。
在「五四青年論壇」，筆者擔任其中一位分享嘉賓；而在「香港盃外交知識競賽」，則為座上客，欣賞同學們的精彩表現。國父孫中山先生遺囑有言：「必須喚起民眾，及聯合世界上以平等待我之民族共同奮鬥」。這不僅是近代中國尋求民族獨立與復興的箴言，也為今日香港青年建立正確世界觀提供了深刻啟示。結合「香港盃外交知識競賽」所倡導的拓國際視野、明國家方略的精神，香港青年可從以下三方面構建面向未來的世界觀。
第一，正確世界觀需植根家國情懷。青年當深刻理解香港與祖國命運與共，主動學習國家歷史、憲法與基本法，認清中國在世界格局中的定位。要「喚起民眾」先喚起自身，從認識國家發展成就與外交政策中建立自信，才能在國際交往中站穩立場，不卑不亢。
第二，正確世界觀須秉持平等互惠。孫中山先生強調聯合「以平等待我之民族」，今天中國倡導構建人類命運共同體，正是這一種精神的延續。香港青年應借助「外交知識競賽」等平台，學習國際規則與外交禮儀，摒棄狹隘偏見，尊重不同文明。在國際交流、志願服務或學習發展中，以平等待人、合作共贏的態度參與全球治理議題，成為連接中國與世界的積極橋樑。
第三，正確世界觀須兼備理性與擔當。面對紛繁複雜的國際輿論，青年須培養明辨思維，不盲從、不偏激，敢於用事實和邏輯講好中國故事、香港故事。同時，要從身邊做起，參與社會建設，支持國家維護主權、安全、發展利益，以實際行動踐行「共同奮鬥」的囑託。歷史照亮前路，時代呼喚新人。香港青年若能以孫中山先生遺訓為鏡，以外交知識競賽為窗，定能塑造一個既有民族脊樑，又有天下胸襟的正確世界觀，為民族復興與香港繁榮貢獻青春力量！