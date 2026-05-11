本地經過幾年的低迷，今年首季呈現良好勢頭，增長超乎原先估計，數字不僅增加了公眾對前景的信心，同時預示了經濟轉型的需要和路向。

首季增長的火車頭是強勁的出口。香港屬於外向型經濟，出口貿易是賺取收入的主要途徑，外貿表現理想，能夠帶動投資消費，促進內需，只要出口保持理想，增長動力就可以維持。

過去幾年本港貿易在中美關係惡化下蒙上陰影，首季出口的強勁表現既反映了中國在全球供應鏈無可替代的地位，同時也是商界大力拓展東南亞一帶一路新市場的成果。