本地經過幾年的低迷，今年首季呈現良好勢頭，增長超乎原先估計，數字不僅增加了公眾對前景的信心，同時預示了經濟轉型的需要和路向。
首季增長的火車頭是強勁的出口。香港屬於外向型經濟，出口貿易是賺取收入的主要途徑，外貿表現理想，能夠帶動投資消費，促進內需，只要出口保持理想，增長動力就可以維持。
過去幾年本港貿易在中美關係惡化下蒙上陰影，首季出口的強勁表現既反映了中國在全球供應鏈無可替代的地位，同時也是商界大力拓展東南亞一帶一路新市場的成果。
香港出口一改過去幾年波動難測的表現，部分緣於美國大力投資人工智能，令輸往當地的設備增加，受惠的不單中港，韓國、台灣、日本都成為得益者，故此當地股市近日都迭創新高。雖然美以伊戰爭推升了全球能源成本，仍無礙人工智能基建的投入，如此一邊打仗一邊建設的圖像過往是前所未見。
過去香港的經濟支柱是金融和貿易，現屆政府大力推動南金融、北創科的藍圖，北部都會區的拓展成為重中之重。從科技基建強勁的發展力度，本港新的建設藍圖迎合了世界潮流。
首季優於預期的經濟增長，多得於分享了中國科技產業興起的紅利。從出口得到好處相對間接，鄰近地區直接從事研發和生產，得益更加明顯。和龐大的機遇比較，香港在創科的投入是走對了方向，但僅屬起步階段，配合國家十五五的鴻圖，拓展創科以至不同產業的步伐必須加快。科技產業競爭激烈，不進則退，沒有平庸的路徑的可走，社會上下應該有更強共識，克服各種限制，提高推進的速度。