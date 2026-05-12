5月10日晚11時， 我抵着沉重的眼皮，等看在倫敦的世乒賽男團決賽。

賽前，不少人以懷疑的眼光投向國家隊男團，認為隨着馬龍退役，樊振東離隊，男團青黃不接。單靠兵壇一哥王楚欽難以支撐大局，廿一歲的林詩楝世界排名第六，經驗尚淺有待磨練，向鵬世界排名十五，梁靖崑已經年近三十，曾一度由世界排名第二跌出二十。普遍認為中國男團不及女團爭氣，後者包攬了世界前十位約一半。男團面對列強環伺，想奪冠危危乎。

質疑的聲音不幸在世乒賽小組賽中獲得引證。中國男團以 1-3 不敵韓國隊，終結了自2000年以來長達26年的世乒團體賽不敗紀錄。在隨後的比賽中，中國男團又以 2-3 輸給瑞典隊，罕見地在小組賽中遭遇兩連敗，僅以第三名晉級。令球迷揪心。