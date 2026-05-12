5月10日晚11時， 我抵着沉重的眼皮，等看在倫敦的世乒賽男團決賽。
賽前，不少人以懷疑的眼光投向國家隊男團，認為隨着馬龍退役，樊振東離隊，男團青黃不接。單靠兵壇一哥王楚欽難以支撐大局，廿一歲的林詩楝世界排名第六，經驗尚淺有待磨練，向鵬世界排名十五，梁靖崑已經年近三十，曾一度由世界排名第二跌出二十。普遍認為中國男團不及女團爭氣，後者包攬了世界前十位約一半。男團面對列強環伺，想奪冠危危乎。
質疑的聲音不幸在世乒賽小組賽中獲得引證。中國男團以 1-3 不敵韓國隊，終結了自2000年以來長達26年的世乒團體賽不敗紀錄。在隨後的比賽中，中國男團又以 2-3 輸給瑞典隊，罕見地在小組賽中遭遇兩連敗，僅以第三名晉級。令球迷揪心。
不過，男團不曾放棄，在後續的比賽中大復仇，以 3-0 擊敗韓國隊晉級。在世乒賽四強戰中對陣法國隊，上演叫人爆血管的戲劇性場面，主角是小胖梁靖崑。他第三盤對陣名將艾利克斯·勒布倫，首局3:11，第二局1:11，兩局只得4分。當大家「冇眼睇」打定輸數之際，他甦醒過來，一分分力追，以15:13爭取一線生機。第四局，他咬牙再下一城，12:10直闖決勝局。到第五局，梁靖崑氣勢如虹，以11:2鎖定勝局。賽後梁靖崑說：「0:2落後我沒有放棄，一直在咬。我沒有想過會輸，能贏一局我就覺得能轉過來。」
同樣的戲碼在一天後，再度上演，決賽之戰他被安排在首盤對日本一哥張本志和。他倆世界排名相差十幾位。梁靖崑被張本智和打得落花流水，連輸兩局。還以為他必敗無疑，他卻在懸崖邊死不放棄，先以11:9扳回一城。第四局，他在張本智和手握賽點時，將比分咬到13:11。戰至決勝局，梁靖崑3:8落後大勢已去，此時奇蹟一幕出現，他策馬揚鞭，一路挺進連得8分，以11:8取勝，再次實現驚天大逆轉。
獲勝後，梁靖崑振臂指着胸前國旗，在場上揚起雙手像振翅高飛，觀眾席五星紅旗翻湧。他的拼搏精神，為隊員打了一支強心針。王楚欽卸去重壓之下，以局數3:1擊敗出手兇狠的神童松島輝空。第三場的林詩楝對戶上隼輔，先取首兩局，第三局被追回，第四局勢均力敵，終於在最後一段，林以11:9取勝。鎖定3:0的漂亮勝局，林詩楝興奮衝到教練席，擁抱主教練王皓。更跳上乒乓球桌上，締造球迷刻骨銘心的歷史性時刻。
比起大家看好的中國女團對日本隊，要苦戰到3: 2才獲勝，男團總算吐氣揚眉。
這個故事告訴我們，實力是根本，心態是關鍵。永不放棄，相信自己是王道。