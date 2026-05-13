告士打道交通

我知道這個欄不應該寫這些雞毛蒜皮的東西，但看到事情天天在發生，實在是不吐不快。 告士打道可說是港島交通的大動脈，疫情期間固然是暢通無阻，但低迷期過後不久又重現塞車情況。使用者都清楚往中環方向的擠塞，主要是因為車輛要上紅棉路或經紅棉路天橋往中環，也牽涉到內告士打道的車輛要切線到干諾道中往中上環西隧，當然更壞的情況是車龍一直從西隧塞回來。但這麼多年來，不知怎地又真的沒有人正視這個問題，導致這條前往CBD的交通大動脈不必要地受阻。

這個問題的「愚蠢性」，除了是無人正視之外，就是塞車到了一定程度，便會出現自己塞住自己的情況——告士打道的塞車龍尾塞住了金鐘道的龍頭，令塞車沒完沒了，繼而蔓延到其他地區；銅鑼灣時代廣場後街的情況也差不多是這樣。但奇怪的是，這些塞車通常很少有人去疏導——特別是塞車最頻繁的地方就在警察總部外面，警察出入一定會受阻，亦影響到政總和立法會的交通；更不要說必須經紅棉路上落，住在山頂和半山的達官貴人。所以問題到今天都沒有人解決，實在是相當奇怪。

這裏也不得不順帶說一下中環繞道的問題：繞道對解決告士打道的塞車幾乎毫無幫助，繞道最近銅鑼灣的入口在天后清風街天橋口，誰會特地繞到那裏去中環？所以從銅鑼灣灣仔前往中環的還是要用告士打道。以前從西隧到銅鑼灣在繞道啟用前明明是一條路直衝就可以，現在反而要經過中環海濱的幾個燈位，根本是defeat the purpose！再者，老實說當初究竟是誰構想人們會特地行西隧前往港島東區，簡直是完全違反駕駛者的邏輯，導致今天繞道的使用量偏低。 連在政總和警察總部「家門口」的交通問題都長年無法解決，足以看出一個政府的管治質素。