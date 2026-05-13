今年是TVB作出多方面嘗試的一年，AI場景的應用是主要項目之一，多項籌備的項目已整裝進發，準備與觀眾見面。

去年起公司推出AI短劇和藝人，有不錯的反應和累積了經驗。今年會增加投入，做一些重磅製作，已宣告會和觀眾見面的AI短劇《社畜求生101》預告片見街後，已經引起關注。這輯短片原先準備先做第1季20集，因對題材內容比較有信心，故此在播出前決定加碼做50集。

AI技術水平突飛猛進，市場上已流傳過不少製作精美或大場面的製作，TVB之前也播過類似的製作，《社畜》受到重視的原因反而不全在科技，而在於內容。該劇把受薪階層為了五斗米要面對辦公室的種種處境描繪出來，令人想起經典文學作品《動物農莊》，廣東人愛用做牛做馬形容職場生涯，社畜是貼切地作出形容。AI技術能夠把動物變成善講金句、表情十足的男女主角，成本效益大為提高。香港人工作壓力大，從路上汽車貼上不少和打工有關的金句飾物，說明這個題材引起的共鳴，享受精神上的療癒。