今年是TVB作出多方面嘗試的一年，AI場景的應用是主要項目之一，多項籌備的項目已整裝進發，準備與觀眾見面。
去年起公司推出AI短劇和藝人，有不錯的反應和累積了經驗。今年會增加投入，做一些重磅製作，已宣告會和觀眾見面的AI短劇《社畜求生101》預告片見街後，已經引起關注。這輯短片原先準備先做第1季20集，因對題材內容比較有信心，故此在播出前決定加碼做50集。
AI技術水平突飛猛進，市場上已流傳過不少製作精美或大場面的製作，TVB之前也播過類似的製作，《社畜》受到重視的原因反而不全在科技，而在於內容。該劇把受薪階層為了五斗米要面對辦公室的種種處境描繪出來，令人想起經典文學作品《動物農莊》，廣東人愛用做牛做馬形容職場生涯，社畜是貼切地作出形容。AI技術能夠把動物變成善講金句、表情十足的男女主角，成本效益大為提高。香港人工作壓力大，從路上汽車貼上不少和打工有關的金句飾物，說明這個題材引起的共鳴，享受精神上的療癒。
《社畜》推出在即之際，今年另一AI重點製作《走過歷史大地》已開始製作。節目由旅行達人洪永城、黃翠如合作，用實景加AI重現過去歷史性事件。無論製作如何精細，相信觀眾看旅遊節目仍然愛現場實景，切身體驗和科技虛擬，至少在現階段不能完全替代，但透過虛實配合，就如置身現場身歷其境，效果又是另一個層次。至於主持人的獨特風格，更是節目畫龍點睛緊要之處，所以是景點、科技、主持、編導，四大賣點有機結合。
AI飛躍發展，在很多場景大大減輕製作成本，大大提高了觀眾的視覺體驗。不過，科技是華美的包裝，有血有肉的內容才是靈魂，無論是全AI製作的《社畜》，又或者真實與虛擬結合的《走過》，真正的賣點還是故事的鋪排，說到底內容仍然是王。