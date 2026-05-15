中外文物與文化藝術交流課程

國家的「十四五」規劃確立了香港的八大中心定位，其中「中外文化藝術交流中心」作為核心戰略，其落地藍圖是《文藝創意產業發展藍圖》，包括了四大發展方向和71項具體措施，目標是到2034年，將文化創意產業的經濟收益增加至超過2,000億港元。 不過具體關於中外文化藝術交流中心的具體內容和發展前景，很多人都不甚了了。在此背景下，我與香港都會大學共同開發了香港首個「中外文物與文化藝術交流」課程。給予有意從事文化產業或對此關注的人士相關的基礎知識和文化產業的概況、現在與未來。

課程大綱包括考古與文物；中國和世界文物的概況；一帶一路從遠古到近代的東方文化藝術交流；中外文化藝術交流中心的概念內涵與發展前景；文化產業的概況；文創商品、藝術品交易與拍賣、博物館經濟、文化旅遊與研學；高新科技在文化產業中的應用等。 這些課程的設計和內容都對應著發展藍圖的四大發展方向：弘揚中華傳統優秀文化，發展香港特色文化內涵；發展多元及國際化的文藝產業；建立國際平台，促進中外文化藝術交流；完善文藝創意產業生態圈。