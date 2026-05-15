我從小跟我媽長大，她是一位交際能手，我在耳濡目染下成長，有她70分功力。我爸有7兄弟姐妹，老爸排第五，傳統家庭理應是長兄長嫂說了算；我爸排第五，老五一向少話，人又無所謂，從不爭，也不多言。但我媽這位五嫂就是厲害角色，一口流利上海話，聲音又洪亮，腦又轉得快、精力好。自我媽嫁入張家後不久，家族發言兼話事人就由大哥一家變成了五嫂一人。

年輕時，很愛交際，也很會交際；我是新聞出身，王維基說我完全不似「新聞人」，我想他的意思就是我很會交際。

家人比外人難搞，我媽從小就很有政治手腕，很懂拉一派打一派，起初不是房房人都服她，但她手段是軟硬兼施、行公道，而且又特別豪爽有義氣，漸漸家族就是由她一人說了算。

我爸是幸福的，因為他喜歡安靜，也不愛交際，不管是跟外人或是家人，他都比較抽離；他遇上我老媽，兩個人性格各行極端，可以相處50年真是神奇。

所以年輕時的我，很有老媽風範，愛交際；但是這幾年，我開始進入老爸mode，對人開始覺得煩，老是心想：最好別找我！

為甚麼有這個轉變？我也不太清楚，可能是人老了，也可能是世界變了，忙著適應、忙著生存，這些已經消耗了我大量精力。有時間，我寧願自處，都不想跟無謂人交往。