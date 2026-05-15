「假若人生不過是長街上的一個短夢，我也願意把這短夢做得生意盎然。」(鐵凝：《會走路的夢》)

英文有一句”Vicissitudes of Life”，即人生的跌宕起伏。冬去春來，北方枯樹上的殘雪，漸漸融化了，風雪凜冽的餘威，似乎敵不住微微吹拂的春風，南方公園裏花團錦簇，又是一番景象。夏日的晚上，繁星滿天。儘管成年人的世界詭譎多變，不再簡單，但有星星作伴，可以仰望星空沉思，寄託心聲。正如余光中的詩所描述的境界：「星空，非常希臘。」

魯迅是生於秋天而且逝於秋天的，但魯迅對於青年的文學愛好者，卻是夏日和煦的陽光，給予他們實在的幫忙，例如看稿，校稿，為他們找發表作品的渠道，以及頻頻和他們通信，卻不期待他們感激。從東北流亡到上海的年青作家蕭紅、蕭軍，初抵埗時舉目無親，魯迅知道二人生活拮据，便主動給予接濟。