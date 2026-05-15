最近應日內瓦大學慈善事業中心邀請，參與一個國際慈善事業的研討會。當中討論到不少基金會界別正面對的普遍難題：如國際間慈善捐獻的大規模轉移，導致社會機構的財政困局；基金會界別間的協作還不如理想；內部董事會與管理層之間、外部與受助機構之間的矛盾與配合等。才發現，不同地域的發展，其實都有十分相似的地方，而在共學中大家都獲得新啟發、新力量。
同樣是「做善事」，慈善事業(Philanthropy)與慈善捐獻(Charity)存在一定差異。首先，個人認為只要出於善意與善念，就並無好壞之分，同樣值得鼓勵，並不應以分別心去衡量。但近代發展的慈善事業，更講求助人時的專業性、策略性與機構化。最明顯的範疇包括績效量度與管治要求。「幫人」也可以是一套專門的學問。
二十年前在港推動的「創投慈善」Venture Philanthropy概念，就寄望借創投基金的方式，「投資」金錢、專業知識與網絡，協助社會企業的誕生。假如社會企業能真正自負盈虧，建立的社會生意模型就可永續地幫助社會。這類型的社會創新嘗試，多年來為慈善生態系統注入新動力。未來慈善事業能否作為政策倡議的力量？能否加速環保產品、可負擔服務的研發？能否造就理念相近的社會機構無縫合併？能否協助不同範疇的學術研究都加入社會與環境發展的考量？隨著環球社會的面貌更新，慈善事業亦逼切地需要翻開新章。