最近應日內瓦大學慈善事業中心邀請，參與一個國際慈善事業的研討會。當中討論到不少基金會界別正面對的普遍難題：如國際間慈善捐獻的大規模轉移，導致社會機構的財政困局；基金會界別間的協作還不如理想；內部董事會與管理層之間、外部與受助機構之間的矛盾與配合等。才發現，不同地域的發展，其實都有十分相似的地方，而在共學中大家都獲得新啟發、新力量。

同樣是「做善事」，慈善事業(Philanthropy)與慈善捐獻(Charity)存在一定差異。首先，個人認為只要出於善意與善念，就並無好壞之分，同樣值得鼓勵，並不應以分別心去衡量。但近代發展的慈善事業，更講求助人時的專業性、策略性與機構化。最明顯的範疇包括績效量度與管治要求。「幫人」也可以是一套專門的學問。