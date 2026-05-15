鼎爺家變與媒體分化

李家鼎前妻施明病逝後，這位81歲藝人與長子李泳漢的衝突公開化，曝光錄音揭長子向老父索款、兄弟反目等情節。後果就是社交媒體的病毒式傳播。此類事件何以傳統媒體避談，卻成社交平台熱話？答案在傳統媒體持守新聞戒律，沒有「助燃」事件。 社交網絡則不斷產生情緒共鳴(emotional resonance)，透過內容觸發網民內在情感，促成自主的傳播意識及爭取對事件的自我解釋權。另一方面，網民亦從旁觀變為參與，而這種由傳媒引發的大腦鏡像神經元(mirror neurons)，即是觀眾聽到「屋契喺我手，我掟×咗去銀行，你吹呀！」受眾自動模擬出憤怒情緒，產生生理共振。這種生活化的父子衝突，讓受眾沉浸其中，將自家經驗投射進去，形成「這就是我」的強烈代入感。

鼎爺在網民心中，形象亦即時由「硬漢變成慈父」，網絡評論就集中連結及放大這種情感認同、從而因同理心而產生同情。 而當情感共鳴發酵至一定程度，就會進入下一階段，YouTuber及KOL帶領網民齊齊成為道德法官，為事件定性及抱不平。 社交平台「善用」微觀、解讀故事情節，加上情緒上的憤怒與悲傷，一個原本結構複雜的家庭問題，便變成網民容易明白的普遍認知及共識，加上演算法的精準推送，及如肥媽般的名人「點精」式評論，網民就會感同身受，觸發群體焦慮與責任感，齊心關心事態發展。