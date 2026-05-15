看文學或藝術作品，最重要是能否引起共鳴？這是讀者和觀眾的追求，也是作者和表演者的共同追求。最近看了新域劇團的《小城之春》，這種共鳴感，抓到了。 《小城之春》原是1948年費穆導演的電影，2005年獲香港電影金像獎評為「最佳華語電影一百部」的第一名。內容講述江南小鎮的一個愛情故事。女主角在傳統道德和夫婦之道的規範下，嫁非所愛，所愛又不能愛；男主角由於所愛乃友人妻，雖然雙方有意，無奈一線隔天涯。偷偷摸摸執手相看淚眼，卻不得與之偕老。整個故事充滿巴金《家‧春‧秋》所描述的封建枷鎖和壓抑。

盧偉力這次改編《小城之春》，與原電影最大的不同，就是穿越到今天，增加了5位現代年輕人重演這套戲但被腰斬的情節。被腰斬後，各人分道揚鑣，但忽然聽聞母校將要拆卸，於是不約而同重返母校，偷入舊地，重演舊戲，重尋記憶。 人生確實有很多回憶。不管是快樂還是傷痛的回憶，能夠回憶已是美事；最難堪的是想回憶也無法回憶，抓到或抓不到的已慢慢在身邊和指尖溜過，然後告訴自己，一切事情都沒有發生過，也許這就最好過了。 不過，《小城之春》不是那麼悲涼，它在男女主角的苦戀中帶出新一代的追尋——雖然這是母校拆卸前的最後一次演出，沒有觀眾，但只要能體驗一次(我理解是體驗一次演出的成功)，讓自己有堅持帶着尊嚴活下去的一絲力量，那就夠了。這種力量並不單薄，也不孤單，反而可以處處引起共鳴。