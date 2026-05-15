《香港探秘地圖》以七大香港都市傳說為藍本，特色景點包括大學校園、片場、華富邨等，男女主角分別由黎耀祥和龔嘉欣擔任，視帝視后的卡士是質素保證，還有丁子朗、倪嘉雯及孔德賢等後浪。每個城市都會有靈異或傳說，大學、片場是出現傳說的熱點，本港兩間大學都有過靈異傳說，而且故事相當詭異。

近年內地遊客喜歡深度遊，大學是他們很喜歡打卡的地方，不過都市傳說的發生地點，又是另一種氣氛。外國的旅遊節目，有晚上夜遊特色景點的活動，甚受遊客歡迎。《香港探秘地圖》題材特別，不單吸引內地觀眾，在大灣區應該都會有好收視。

有朋友笑言，今次劇集出街後，旅遊發展局會否以此題目進行推廣，借此搞旺夜經濟。

新劇由演員到題材都有賣點，排播一確定推出市場，同事已報佳音，已獲客戶支持冠名權。今年經濟增長主要由出口和投資帶動，消費零售有好轉但未大旺，廣告市道不過不失，當中電視自家製作節目的冠名權，相對就甚受客戶歡迎。其中一個主要原因，應該與節目能直接落地大灣區，客戶只要一併購買大灣區冠名權，就可以兩地同時宣傳，特別適合想推廣品牌的客戶。以TVB在廣東省每月接觸客戶近3,000萬人，一套劇集播完，區內不少居民都已接觸過冠名品牌，只要多做幾次，就能令知名度顯著提升，是低成本高效益的拓展品牌方法。再配合其他效果廣告，就可以收雙得益彰的功用，是有心北上的客戶高效開拓鄰近地區廣闊市場的獨特產品。