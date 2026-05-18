我今年年初訪問剛離開商台的阮小儀，當時已知她將迎來新挑戰，出演舞台劇。轉眼《關於那隻龜回魂的故事》公演了，上周丈夫與我有幸入場支持。 有網友責備我曾經劇透太多，降低其入場支持某電影的意欲，所以今次我堅定地忍口不提具體劇情，只引述官方公開資料，此劇主要藉著寵物離世，講述一家人面對離別並找尋回親情的故事。我在觀賞的過程中，看著那隻「龜」及「家人」，不斷回想小儀在訪問中提及的一個形容，跟這套劇非常呼應，就是「扶靈名單」。

現在享受幸福婚姻生活的小儀，慨嘆以往的感情往往被第三者破壞，曾被標籤為「黃金盛女」。幸好低谷時，有「扶靈好友」的互相勉勵。其中一位友好，就是今次舞台劇的監製王耀祖。當時我十分讚賞「扶靈好友」這個詞，比「知己」更貼切，能在人生最後旅程中扶持你，不用「留返拜山先講」的，肯定是老死。聽罷，我在盤算，究竟我有沒有「扶靈好友」？

結果，我只能想到兩三個，大概不夠力扶起一個靈柩。我再深思，自己不缺朋友，但能去到扶靈名單的確實不多。或許是人大了，工作性質改變，變成一人公司話事人，也經歷一些互信問題，因此我與人交流更加謹慎，甚至有時猜疑，亦迫自己鍛煉成剛強硬淨打不死的性格。 近年自己偶爾陷入低谷，除了依靠我的顧問，即是我丈夫，其餘時間都是靠自己一一熬過。可是，當壽命越來越長，挫折越來越多，我是否仍有這個打不死的超能力？是否好像舞台劇所言，等到寵物離世，失去才作反思？有些事情是否應該及早行動，好像小儀一樣用心經營，找到阿祖一類「扶靈好友」，在心靈、工作上互相扶持與成長？