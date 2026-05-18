適當時候問適當問題

早前，筆者應邀參加「香港菁英會」晚宴，很多人出席社交晚宴都不在乎「吃」，而是在乎「談」；所以，大家都拿著酒杯「滿場飛」、「吹吹水」！新知舊雨知道我是獵頭人，常常會問到有關就業市場的發展狀況(個市點呀)，筆者也十分樂意和他們分享。不過，如果閣下是抱著一個求職擇業之目的(尤其是針對中/高層職位)去詢問獵頭人「個市點呀？」這個問題便有些「問題」了！中/高層職位的求職者假如想成功獲聘，跟就業市場的大環境其實關係不是太直接。

在大部分行業中，中/高層職位的供求格局相對穩定；而中/高層人士亦應該對自己的行業有很好的認識(包括身處之行業和整體就業市道的分別)。因此，如果想在業內跳槽，獵頭人對求職者最大之價值，在於保密情況下幫求職者去「探路」及往後的推薦。要有效且成功幫求職者「探路」和推薦，必定要了解求職者的往績、能力、興趣及要求待遇等；簡言之，是一件非常個人化的事情，有時跟「個市係點呀」，風馬牛不相及。富有經驗和能幹的獵頭人，只要看完整份簡歷，再加上了解求職者要求的薪酬待遇，基本上便可以給求職者一些中肯的跳槽建議。故此，無論是現在或想在不久將來求職而去找獵頭人，請謹記先把簡歷及要求待遇的資料發給獵頭人，然後再討論，方為有效之做法。筆者要一再強調，儘管有簡歷卻沒有薪酬待遇的資料，獵頭人是很難幫求職者去「探路」及向僱主推薦或提供擇業建議。