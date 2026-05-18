把握中美吹暖風的難得機遇

中美兩國元首進行全球矚目的會面，經歷的時間雖然短暫，得出的結果卻關係全球政治經濟的穩定。從兩國領導人會面後的氣氛和消息，成果是令人鼓舞的，至少在一段時間增加了前景的穩定性。在這個有利勢頭下，香港應該加快腳步，把握和風吹來的機遇。
美國總統特朗普訪華，受到中國高度重視，他再次踏出中國，姿態與9年前大有不同，充分表露出對中國的尊重。
國與國的外交，首重是本國利益，君不遠千里而來，亦將有以利吾國乎？特朗普流露表面的善意，體現了弱國無外交的邏輯，國家主席習近平當然深明箇中道理，在會面過程中承諾給予特朗普諸多商貿利益，間接有助他所屬黨派的中期選舉，背後同樣包含更重要的利益交換，以此爭取穩定的發展時間，再拉近與美國的距離。
對全世界來說，中美競爭無可避免，分別在於是良性抑或惡性。如果競爭訴諸於制裁、國堵，顛覆國際關係和秩序，甚至是戰爭，各國人民付出經濟以至生命代價，後果是難以接受的。如果競爭是在理性、公平環境下進行，以提升生產力、幸福感為勝負標準，對人類整體命運是好事。
中美兩國這次能在經貿取得協作成果，並且謀求長期的合作關係，無論背後有甚麼計算，總比撕破臉皮惡言相向好，這也是習主席一再強調中美合則兩利、鬥則俱傷的道理。
美國總統特朗普由首任向中國發動貿易戰，到上星期提出加強合作，促成這個改變，不是靠他大發善心，而是國人9年來的努力不懈，中央領導層運籌帷幄的博弈成果。眼前的和緩不代表長久的安寧，以經貿利益換來的時間必須好好利用，分秒必爭。
中美關係稍為和緩，香港是最大得益者之一。作為中國對外的國際窗口，香港應該更加認識到晴朗的天氣是努力工作，而不是享受美好時光的日子；藉著中央苦心經營換來的機會全力拓展不同的連繫，加強在金融、創科、文化等不同範疇與世界互動，愈能鞏固這些關係，才能逐步達致穩定的局面不可逆轉，香港真正符合超級聯繫人的角色。