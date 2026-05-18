把握中美吹暖風的難得機遇

中美兩國元首進行全球矚目的會面，經歷的時間雖然短暫，得出的結果卻關係全球政治經濟的穩定。從兩國領導人會面後的氣氛和消息，成果是令人鼓舞的，至少在一段時間增加了前景的穩定性。在這個有利勢頭下，香港應該加快腳步，把握和風吹來的機遇。

美國總統特朗普訪華，受到中國高度重視，他再次踏出中國，姿態與9年前大有不同，充分表露出對中國的尊重。

國與國的外交，首重是本國利益，君不遠千里而來，亦將有以利吾國乎？特朗普流露表面的善意，體現了弱國無外交的邏輯，國家主席習近平當然深明箇中道理，在會面過程中承諾給予特朗普諸多商貿利益，間接有助他所屬黨派的中期選舉，背後同樣包含更重要的利益交換，以此爭取穩定的發展時間，再拉近與美國的距離。