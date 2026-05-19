肥佬出版爽報想過停印am730

壹傳媒開啓了台灣免費報紙市場後，黎智英就不聽我勸告，我話因為免費報紙市場飽和，不要在香港出版免費報紙，他自以為自己是天下無敵，懂得了免費報紙怎樣成功、怎樣賺錢，就走返香港大開殺戒，出版免費的爽報。當我知道他的決定，就即時通知am730的四虎將，我叫他們盡快找兩間還有剩餘印刷能力空間的廠，有大勝馬經前東主謝老闆的友聲印刷廠，與南華早報印刷廠，預備有一天給壹傳媒印刷廠撕爛合約踢走，不印刷am730啊！如果肥佬黎不印刷am730，轉移印自己的爽報，就已經成功了一半喇？又真係俾我估鬼中，當時我諗，當肥佬黎想自己做免費報紙，做乜益施永青，他們沒有廠印報紙，就會執笠喇！我們一出爽報，就會接晒老施的銀紙㗎，肥佬真厲害，不幫am730印報紙，自己印爽報，就變了印銀紙喎！
負責壹傳媒印刷業務的印刷總裁，收到命令，就要為自己的打工仔生命想辦法，要趕走施生的am730。總裁在保險箱取出730印刷合約，搵埋公司會計師與公司律師，三條專業人士逐頁逐頁揭開，每一條文都拿出放大鏡，希望找出漏洞，取消合約又可以不用賠償！但是大公司對大公司做生意，合約必定寫得慎密到沒有漏洞，看不穿找不到任何漏洞，就唯有根據合約訂明，印幾多就幾多，印多一份都不印哪！這都令am730四虎將頭痛，因為am730出版實在太成功，簽合約時預計發行量及廣告量，與真實發展相距甚遠，以超出好多倍數量計！即係話，am730所有人士，包括施老闆與四虎將，都不知道自己辦報，可以辦到超成功、賺錢呀。讀者諸君，欲知後事，請緊貼am730啊！