肥佬出版爽報想過停印am730

壹傳媒開啓了台灣免費報紙市場後，黎智英就不聽我勸告，我話因為免費報紙市場飽和，不要在香港出版免費報紙，他自以為自己是天下無敵，懂得了免費報紙怎樣成功、怎樣賺錢，就走返香港大開殺戒，出版免費的爽報。當我知道他的決定，就即時通知am730的四虎將，我叫他們盡快找兩間還有剩餘印刷能力空間的廠，有大勝馬經前東主謝老闆的友聲印刷廠，與南華早報印刷廠，預備有一天給壹傳媒印刷廠撕爛合約踢走，不印刷am730啊！如果肥佬黎不印刷am730，轉移印自己的爽報，就已經成功了一半喇？又真係俾我估鬼中，當時我諗，當肥佬黎想自己做免費報紙，做乜益施永青，他們沒有廠印報紙，就會執笠喇！我們一出爽報，就會接晒老施的銀紙㗎，肥佬真厲害，不幫am730印報紙，自己印爽報，就變了印銀紙喎！