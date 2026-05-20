街站只要有光哥出現，就格外熱鬧，吸引很多美孚新邨的街坊駐足細聽。八十多歲的他退休前是電視配音藝員，曾為無數家傳戶曉的角色配音，例如電視劇《包公出巡》的包青天、動畫《男兒當入樽》的安西教練、電影《鹿鼎記》的鰲拜等，不少街坊只要聽到他的聲音，便覺得特別親切。近年，他加入「友‧愛‧美孚」(註)計劃成為核心義工及社區守護員，更以其配音專長支援區內長者及照顧者。

光哥是美孚新邨的老街坊，平時廣交善友，加上擁有一把雄渾嘹亮、抑揚有致的聲線，時常能見到他熱情地與街坊們打招呼、分享社區資訊。光哥笑言：「有些長者可能覺得我的聲音似曾相識，讓我更容易跟他們打開話匣子，甚至成功鼓勵他們走出家門，參與社區活動。」他亦會向其他社區守護員傳授運用聲線及說話技巧，讓街站在繁忙的街道中更易成為焦點，吸引街坊的關注和興趣。