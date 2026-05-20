街站只要有光哥出現，就格外熱鬧，吸引很多美孚新邨的街坊駐足細聽。八十多歲的他退休前是電視配音藝員，曾為無數家傳戶曉的角色配音，例如電視劇《包公出巡》的包青天、動畫《男兒當入樽》的安西教練、電影《鹿鼎記》的鰲拜等，不少街坊只要聽到他的聲音，便覺得特別親切。近年，他加入「友‧愛‧美孚」(註)計劃成為核心義工及社區守護員，更以其配音專長支援區內長者及照顧者。
光哥是美孚新邨的老街坊，平時廣交善友，加上擁有一把雄渾嘹亮、抑揚有致的聲線，時常能見到他熱情地與街坊們打招呼、分享社區資訊。光哥笑言：「有些長者可能覺得我的聲音似曾相識，讓我更容易跟他們打開話匣子，甚至成功鼓勵他們走出家門，參與社區活動。」他亦會向其他社區守護員傳授運用聲線及說話技巧，讓街站在繁忙的街道中更易成為焦點，吸引街坊的關注和興趣。
計劃社工Wilson表示，美孚作為香港早期發展的中產社區，屋苑落成已超過五十年，不少街坊逐漸年長，甚至成為獨居長者或雙老家庭。為了提升長者居家安老的能力和協助改善生活質素，計劃透過凝聚「社、醫、校、商」多個界別的夥伴，共同建立長者友善社區，承托長者及其照顧者的生活需要，例如邀請營養師、護甲師、言語治療師、牙醫等專家舉辦專題講座，以及為有吞嚥障礙的長者及其照顧者介紹不同優質軟餐選項等。此外，計劃會定期舉辦街站及公營醫療服務相關講座，並透過不同社交平台與街坊持續溝通和交流，加深他們對公共服務和社區資源的了解，尤其是與長者福祉有着密切關係的社會時事及政策事宜。
「要在擁有99座樓宇的美孚新邨推展計劃和組織活動並不容易，有賴像光哥這般熱心的社區守護員及不同界別的協作夥伴，才能成功築起緊密的社區互助網絡。」街坊們的凝聚力和號召力，以及各界團體的熱心參與和支援，都是建立「居家安老友善社區」最寶貴的社會資本，讓美孚這個社區充滿友愛。
(註：「友‧愛‧美孚」由社區投資共享基金資助、中國基督教播道會社會服務推行)