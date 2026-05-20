北陸初體驗

筆者趁著旅遊淡季，尚未到梅雨季節的時候趕緊走訪日本北陸地區，儘管北陸新幹線已開通，但現在可由香港直飛小松機場就再好不過。由於筆者旅遊的主軸是戰國歷史之旅，首次到訪北陸還是先到金澤和福井走走，看看前田利家、柴田勝家和一乘谷朝倉氏的遺跡。機上看到加賀平原和田野，以及手取川河口，遙想1577年上杉謙信軍在攻陷七尾城後迅速南下，與北上馳援的織田軍在手取川交戰的情況。 金澤素有「小京都」之稱(但好像日本人不多這樣稱呼)，抵埗後不得不承認這個地方很有美感和文化氣息，更重要的是，金澤的名勝古跡大都保持完好，毋須到博物館便可親身感受歷史。

從尾山神社一路走，便可以一氣走訪尾山神社、金澤城和兼六園三個景點。尾山神社是祭祀加賀藩藩主前田利家與其正室松的神社，以融合和、漢、洋三種樣式的獨特神門聞名。金澤城規模之大令人驚嘆，藉此可窺探出「加賀百萬石」的雄厚財力，目前縣政府正在復原二之丸，復原後可一睹古時的華麗風貌。 日本「三大名園」之一的兼六園，其池泉園景舉世聞名就不用多說。打卡位徽軫燈籠與虹橋固然是最具代表性的風景，但筆者更欣賞瓢池周邊以及背後苔蘚樹林的空靈恬靜，池塘水景在夏天有種Monet的睡蓮系列的感覺，卻更渾然天成。

事實上，是加上了東茶屋街與長町武家屋敷跡，才令金澤擁有與京都相若的魅力：所謂「茶屋」其實是藝妓屋，東茶屋街的茶屋仍保留著令人驚嘆的傳統面貌，感覺比京都祇園更傳統；長町武家屋敷跡是保留了加賀藩士、中級武士們房宅的遺跡地區。石板小路和綿延的土牆，感受如穿越時空回到江戶時代般，難怪看到許多西方旅客，這裏能夠完全滿足他們對傳統日本的想像。 不得不提，金澤也是個盛產工藝品的城市，金箔自然不在話下，加賀友禪、輪島塗、九谷燒等傳統工藝品也甚有特色，日本人來到必然會買些加賀棒茶作手信。加賀棒茶是屬於日本綠茶中的莖茶，莖茶經過焙炒後，即為棒茶，味道圓潤、甘醇、有種特別的回甘味，推薦與甜品或和菓子一起享用。