一看傾情

TVB努力開拓大灣區業務，北上交流的機會增加，過程中發覺除了港劇外，廣東歌也是中港觀眾共同熱愛的香港流行文化，而且不太受年齡影響。 喜歡唱廣東歌不僅是廣東，內地不少城市熟悉香港流行曲，最近有內地省市洽商使用舊日廣東歌節目的片段，配合當地的演唱會。廣東以外地區唱廣東歌，是喜歡粵語有9聲，無論唱講難度都比較高，用以唱歌技巧來得複雜，別有樂趣。 過去，TVB與內地電視台有不少合作，其中一個很成功個案是《聲生不息》港樂篇季，第1季播出後大受歡迎，之後再度添食。近年，自家製作的音樂節目《中年好聲音》取得空前成功，吸引了全球華語地區，包括中外人士來參賽。剛過去的星期日，有菲籍人士以廣東話加菲律賓話演唱該國經典作品《ANAK》(孩子)，贏來評審高分和熱淚。

另一個比賽形式不同但同樣受歡迎的歌唱節目《唱錢》吸引愈來愈多粉絲。節目以音準和節拍作為比賽標準，用電腦程式計算勝負。早兩個星期，兩度奪得金像獎「最佳原創電影歌曲」的黃淑蔓(Feanna)登場打大佬，演唱終極難度的《I Will Always Love You》最得90分以上成績，成功終極挑戰Monster。 Feanna打大佬前唱了8首闖歌曲，有4次拍子獲得100分，令人留下深刻印象。這段打大佬的短片在網上平台播放，瞬間吸引大量點擊。有朋友看過短片再上一myTV SUPER回看整個節目，坦言過去知道有這個善唱電影主題曲的歌手，在電視欣賞近1個小時的節目還是第一次，對她開朗的性格和自信留下很好的印象。

《唱錢》把歌唱技巧變成過關遊戲，很容易令觀眾投入參加者的情緒。過程中他們流露的真性情，感染力特別強，如能展示出逢關過關的實力，足以讓觀眾一看傾情，贏來一羣粉絲，這也是真人騷最引人入勝的地方。