名聞遐邇的小提琴協奏曲《梁山伯與祝英台》(簡稱《梁祝》)，首演至今超過66年，由上海音樂學院兩位學生何占豪(當時26歲)和陳鋼(當時24歲，名曲《玫瑰玫瑰我愛您》作曲者陳歌辛兒子)合力創作而成，作為迎接新中國成立十周年的獻禮。兩人在越劇的旋律基礎上創作，結合西洋樂器，給人「弦情幾何」的感觸。何占豪負責旋律創作，作曲系高材生陳鋼負責曲式結構、和聲與配器。兩位年青才俊優勢互補，僅用約三個月便大功告成。66年來，《梁祝》流傳海內外，咸認為中國民族音樂走向世界之名片。

66年後，由何占豪領銜的首屆「何占豪國際文化藝術節」日前在上海啟動。藝術節以「傳承經典、守正創新」為主題，踐行何占豪「外來形式民族化，民族音樂現代化」的藝術理念，讓民族樂扎根大眾、走向世界。筆者了解到，香港演藝中心等機構亦是本次藝術節的組織單位。今年6月，將南下大灣區推廣交流，以增進港澳與內地音樂愛好者(特別是青少年)的交流，共同弘揚中華優秀文化。首屆何占豪國際文化藝術節為期一個月，以青少年音樂展演啟幕、中老年合唱展演壓軸，覆蓋不同群體藝術需求。

值得一提的是，大灣區的觀眾和青少年學子，是何占豪一直牽掛著的。香港不僅有他的學生，還有令他難忘的觀眾。每次赴港演出，他總會被大家的高度熱情和音樂素養所打動，因此他將專門赴香港和大灣區各市作推介，並舉辦相關的交流和教育活動。

滬港文化交流，源遠流長。不少香港的藝術家、音樂家，都是由上海南來香港發展，如著名小說家張愛玲、歌唱家潘迪華，分別來自上海。筆者期待，滬港的文化合作及交流延續下去，連綿不斷。