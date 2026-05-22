有時很懷念「最初」。雖然最幼稚、最脆弱、最迷惘，但那裡有最純真的感覺、最堅定的眼神、最熾熱的願心。重要的是，「最後」的版本可以有很多，而「最初」的感受就只有一次。創業之初？關係之初？人生之初？零碎的記憶中，這些片段總是甜甜的。
說回憶，想起林憶蓮迴響演唱會。「演唱會」的描述不恰當，因為既不是「演」(真心地陳述真實記憶，何來演？)亦不只「唱」(創革地呈現多元藝術，何止唱？)縱使商品說明有點模糊，但為這彈丸之地製作區區兩場「專屬香港」場次，不是一個單純的商業決定，而是一份對城市的厚厚心意。Made in HK. Made with HK. Made for HK. 這兩場專屬，甚至把之前的34場點亮。
才發現，原來歲月不一定造成衰敗，更可透過歷練，再闖高峰；原來舊歌不一定只有翻唱，更可提升層次，再二次啟發；原來回憶有迴響這麼一種用途，將碎片重新消化、組裝、再起步。原來過去，可這麼未來。或許歸零reset的意義，不是摧毀，而是重回最初心態。
今天將出發葡西聖雅各伯朝聖之路，挑戰連續12天650公里的Alpha Impact Run。在跑回起點的旅程，尋找最初的自己。特別借此鼓勵參與社創的同路人，回到「最初」開始的一天、起始的原點，想想為甚麼來到、為甚麼開始。結果要珍重，過程很珍惜，但起點更珍貴。