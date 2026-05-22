有時很懷念「最初」。雖然最幼稚、最脆弱、最迷惘，但那裡有最純真的感覺、最堅定的眼神、最熾熱的願心。重要的是，「最後」的版本可以有很多，而「最初」的感受就只有一次。創業之初？關係之初？人生之初？零碎的記憶中，這些片段總是甜甜的。

說回憶，想起林憶蓮迴響演唱會。「演唱會」的描述不恰當，因為既不是「演」(真心地陳述真實記憶，何來演？)亦不只「唱」(創革地呈現多元藝術，何止唱？)縱使商品說明有點模糊，但為這彈丸之地製作區區兩場「專屬香港」場次，不是一個單純的商業決定，而是一份對城市的厚厚心意。Made in HK. Made with HK. Made for HK. 這兩場專屬，甚至把之前的34場點亮。