在我們的社會中，資源與權力的爭奪幾乎無處不在。人們往往在有限的資源面前展現出強烈的競爭意識，甚至不惜耗費大量精力，只為了不落於人後。這種現象可以用「鬥羊效應」來形容。

「鬥羊效應」源於自然界中公羊爭奪地盤或配偶的行為。兩隻公羊會不斷衝撞，直到一方退下為止。這種行為在社會層面上，體現為人與人、群體與群體之間的持續對抗。即使資源有限，甚至爭奪的代價遠超所得，人們仍然不願輕易退讓。

在職場中，鬥羊效應的影響尤為明顯。許多公司內部的升遷機會有限，員工之間為了爭取一個職位，可能陷入激烈的競爭。這種競爭雖然能激發努力，但若過度，則會導致合作精神的削弱，甚至形成內耗。結果是整體效率下降，機構失去應有的凝聚力。