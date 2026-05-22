和朋友聚會聊天，常常聽到類似的話：「如果我係你，我一早同佢分手啦！」或者「如果我係你，我就唔忍佢喇。」

所謂的「如果我是你」，其實只是將你自己的價值觀、你的人生取向，強行塞進別人的處境裡。你是在用你的視角，去指點別人的江山。你勸我轉職，因為你背後沒有家庭負擔；你叫我放手，因為受傷的人不是你。這種「如果我是你」，可能不是體諒，只是一種借題發揮的強加於人。

所以很多時候，我反而會想打斷對方，輕聲問一句：「不如咁，如果你係我，你會點樣？」這是邀請對方「放低少少」自己的身段。意思是，請你不要帶着你的全副盔甲過來，而是試著100%投入、赤條條地進入我的世界。你要想像我的懦弱、我的經濟壓力，甚至是我那走不出的心理陰影。世界上每個人在按下某個決定的開關時，背後都有一萬個不足為外人道的苦衷。或許你會發現，原本準備好的風涼話，一粒字都吐不出來。