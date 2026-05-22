網約車規管宜小步快走

近日政府就規管網約車展開討論，社會各界對發牌數目爭論不休，從1,500架至15,000架不等，眾說紛紜。網約車平台因著利益關係，最初高叫30,000架以上，的士運營商從自身立場出發，當然是發牌數愈少愈好。多方博弈之下，共識漸見雛形：起步階段以7,000至8,000架為起點，循序漸進，小步快走，方為上策。

網約車牌照從來易放難收。一旦起步階段供過於求，日後難以要求已發牌車輛停運，對公共交通生態造成的衝擊將無可挽救。而僧多粥少，也讓專門投資買車上牌的人大失預算，到時可能成為社會不穩定因素。政府政策原意是釋放現有私家車運力，讓車主在工餘時間兼職營運，賺取外快，數據顯示每周上線少於20小時。清晰定位應是：兼職者開網約車，全職者開的士，雙方優勢互補，而非惡性競爭。