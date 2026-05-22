接「十五五」規劃：深圳寶安區科技與生態考察有感

配合國家「十五五」規劃關於發展「新質生產力」與支持香港融入和服務國家發展大局的方向，新民黨青年委員會在5月8日至9日，主辦了兩日一夜「科技、智造與生態考察團」。我作為新民黨青委副主席，自然積極參加。此行共四十人，旨在通過實地走訪，了解深圳在科技與環保領域的最新進展。
行程首站前往前海深港青年夢工場，了解香港初創企業在內地的發展模式；隨後拜訪的低空經濟產業公共服務中心，則展示了無人機等技術在未來產業的佈局，這對香港發展智慧城市與物流具有參考價值。此外，考察團也到訪了全球最大實體書城「灣區之眼」與城市規劃展覽館，並與香港寶安青年總會進行座談，就兩地青年面對的創科挑戰交流意見。
第二天行程主要關注先進製造與綠色生態。在大族鐳射全球智造中心，團員看到了激光技術與新能源開發的應用；而在寶安能源生態園，則了解到當地如何運用科技進行垃圾環保回收，這對香港目前的固體廢物處理和綠色轉型工作頗具借鑑意義。
深港兩地在產業發展各有優勢，深圳在智能製造與技術應用上發展迅速，而香港在國際化及科研源頭上具有特色。隨著特區政府主動對接國家「十五五」規劃，兩地合作將更加緊密。
新民黨青年委員會將繼續舉辦更多交流活動，讓更多香港青年認識大灣區的發展現狀，尋找互補共贏的合作機會。
葉永栩 Ivan Ip
新民黨青年委員會副主席(會員)，建造業營造師，飲食集團負責人；90後香港青年，愛廣東歌，跆拳道黑帶教練