接「十五五」規劃：深圳寶安區科技與生態考察有感

配合國家「十五五」規劃關於發展「新質生產力」與支持香港融入和服務國家發展大局的方向，新民黨青年委員會在5月8日至9日，主辦了兩日一夜「科技、智造與生態考察團」。我作為新民黨青委副主席，自然積極參加。此行共四十人，旨在通過實地走訪，了解深圳在科技與環保領域的最新進展。

行程首站前往前海深港青年夢工場，了解香港初創企業在內地的發展模式；隨後拜訪的低空經濟產業公共服務中心，則展示了無人機等技術在未來產業的佈局，這對香港發展智慧城市與物流具有參考價值。此外，考察團也到訪了全球最大實體書城「灣區之眼」與城市規劃展覽館，並與香港寶安青年總會進行座談，就兩地青年面對的創科挑戰交流意見。