每一袋RUTF蘊含500卡路里、維他命等各種營養，能讓嚴重急性營養不良兒童在8周內重拾健康，康復率達90%；毋須冷藏，即開即食的特性，大減污染風險及運輸難度，偏遠落後地區孩子亦能獲治療。UNICEF作為兒童消瘦全球行動的牽頭機構，除了每年分發近10億袋RUTF，更協助國家將相關治療融入醫療體系，為營養不良孩子築起全面後盾。

92克，到底有多重？大概相當於兩顆雞蛋。但在世界另一端，一袋92克的鋁箔包裝，卻是能從死神手中救回無數孩子的「即食營養治療食品」(RUTF)。

RUTF能從死神手中搶回孩子，卻無法阻止孩子陷入飢餓。最新《全球糧食危機報告》顯示，47個調查國家嚴重缺糧及營養不足人數達2.66億，十年間增加近一倍；達「災難級飢餓」、完全無法獲得基本所需的人數更激增九倍。營養不良兒童日增，UNICEF統計全球近4,300萬名孩子正受此折磨，四分之一瀕臨死亡邊緣。

是甚麼力量，把孩子推向困境？戰爭衝突以外，日益失控的氣候危機亦是元兇。非洲持續乾旱、加勒比海劇烈氣旋等，極端氣候直接切斷糧食命脈、無數家園盡毀。世界氣象組織警告，未來三個月，全球絕大部分地區的陸地表面溫度將高於正常；世界糧食計劃署指，每升溫一度，糧食不安全指數將升4.8個百分點，即額外多7,000萬人受影響。若不從源頭強化環境韌性，投下再多救援物資，終究杯水車薪。這意味，我們須推動低碳發展，提升社區的「氣候韌性」。例如UNICEF致力推動綠色教育與基建，減少自身環境足跡，利用太陽能冷藏系統儲存疫苗，在環境衛生等領域導入綠色能源等，從根本減緩氣候衝擊。