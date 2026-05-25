爽報打香港市場，在傳媒行家及萬眾期待中出版，但是點樣派、點樣送、點樣聚集讀者，點樣搞讀者團購，都是得一個派、派、派的數字。搞了很久，只有少量廣告。萬股衝動的肥佬黎，以跨國傳媒、跨行業大企業家身份，以為免費報紙好似收費報一樣，賣得多廣告自己就識上門，送錢入佢袋喎。其實肥佬誤會咗，以為免費報紙派得多，廣告收入就會同收費報一樣同步增長，查實對任何免費報紙刊物來講，廣告代理商與國際4G廣告商，若沒有一年出版時間及獨立調查、發行數量及審查讀者質素的數據，是不會推薦給客戶落廣告訂單。

再者，當年香港免費報紙市場，有每天200多萬份的驚人派報量，加上收費報紙，每朝早近400多萬份報紙的驚天海嘯發行量，香港老中青少年嬰孩，加埋都係得700萬人咋。我早早勸阻肥佬，市場早飽和，一定沒得做，當市場爭奪戰慢慢打開，新加入戰場的新免費報紙，就等待老闆宣布停刊。但是壹傳媒賺多多錢，多一個口幫忙吃碗飯，在黎老闆心中，算甚麼啊！

我都忘記爽報出版了幾多個月、幾多年，黎老闆親自打理了爽報幾多個日子。有一天，緊張他的忠臣葉一堅，在台灣問肥佬黎，香港爽報上個月虧損幾多錢啊，肥佬輕輕地答：「鄭總經理話50萬喎。」葉忠臣擔心老闆，就刻意給電話問香港張總裁：「小鄭話爽報蝕本50萬？」怎知張回話，加多一個零，這就是正確答案。當葉總裁同我講，我的腦海即時走彈出──肥佬黎的氣場與日本殺人無數的千斤黑熊沒有分別。一位在我公司出身，給董橋社長看中，去了蘋果日報出任總經理的，竟然望住肥佬黎敢講大話，我想來想去，究竟他們兩兄弟，誰是誰非，誰講大話呢！當然鄭總經理，後來要即時離開，沒多久爽報執笠。我想了很久，是鄭總講大話，還是肥佬自己騙自己，不要破壞自己創辦傳媒不輸的紀錄呢？