我不知道有多少人有這個感覺—每次去啟德睇大show，心情都非常緊張，深恐不知腳骨力夠不夠走這條遠路，不知道安檢要排多久、散場時要等幾耐才可以離開「結界」、怎樣才擠上車返家。比起紅館，啟德規矩多多、要過五關斬六將才能坐下睇一場show。其中以我最近5月3日去看英皇 25周年音樂會，感受最糟糕！ 當天，朋友一早在啟德主場館的美食港灣訂了枱，以為方便我，怎料變成一場煎熬。當天下着大雨，我們從土瓜灣站出，朝啟德主場館步上行人天橋，卻被工作人員攔阻，說我們走錯路，但要求我們放下有紀念價值的長柄遮，塞進沒人看管的膠桶內。我和丈夫只能狼狽地，瑟縮在一把細小的縮骨遮內，根據職員的指示慌忙地找美食港灣，拐了一個大彎，發現是倔頭巷。問現場唯一一個正被各方觀眾包圍的職員，他沒好氣地說我們走錯路！我一肚氣，在大雨中回到原點，渾身濕透，不知再兜多少路才找到「美食港灣」。此時就算有龍肉吃，都吃不出滋味。

好了，快快填肚後便入場，此時雨勢更大，過百人在露天處排隊等極緩慢的安檢。大家臉都燶了。我倆已徹底變成落湯雞。啟德主場館為甚麼沒有rain plan? 四、五萬人入場等安檢，為何不事先搭建遮雨通道？啟德開幕一年了，雨中入場不是第一次，為甚麼不能改善？ 安檢終於到我。職員說我那小小的暖水壺是攻擊性武器，必須放在開放的鐵架上。這是女兒送給我的禮物。我不忍心放在冇掩雞籠內，卻別無他法。 演唱會結束，當我們想取回遮和水樽時，才發現出入口極多，我們像儍瓜般環繞啟德場館尋找，直至午夜才尋回水樽，但有紀念價值的雨傘卻遍尋不獲。我們疲倦萬分地拖著身軀回家，已經是凌晨一點。

啟德的壞體驗，源於一種忽視用家體驗的高姿態。「我叫你點做，你要聽！」現場工作人員，多是臨時工，會指錯方向。啟德已累積一年的營運經驗，至今不為惡劣天氣作特別安排！漠視排隊等安檢對觀眾造成的困擾。如果要放下雨傘或水樽，可否有一個簡單有鎖匙的架？我不介意付款。請尊重我們的感受！QQ音樂 不過係嚟啟德睇場騷啫！為甚麼要折磨我？