美台關係口頭沒變 實質在變

特朗普訪華時，習近平當面告訴他，台灣問題是中美關係的紅線，處理得不好，兩國就會碰撞，甚至發生衝突。在這個問題上，中國沒有妥協的餘地，沒有退讓的空間。美方切勿在這個問題上玩火，否則後果嚴重。美國莫陷自己於這種危險的境地。 國際社會十分關心，特朗普聽了習近平這番直白後，美國對台灣的態度會否出現一些改變？由於有《台灣關係法》的存在，美國在正式場合都會說，對台灣的政策沒有改變。然而，明眼人都不難看得出，特朗普對台的態度與拜登任總統的年代，已有不少改變。

拜登暗示，若果解放軍對台進行「武統」，美國會介入協助台灣防衛。但特朗普卻說，美國不願意赴9,500英里，去太平洋的另一端打仗。為了避免這樣的事情發生，特朗普在訪華後公開表示，不希望有人在台灣搞獨立。這種態度已比不支持台灣獨立更進一步，變成反對台灣搞獨立，以免把美國拖落水。 特朗普第二次當選後，曾一度把與北京的關係鬧得很僵。美國處處與中國為敵，又加關稅，又不斷增加制裁的中國企業的名單；而中方亦不退讓，一方面對等地反加美國關稅，另一方面又限制稀土出口美國，弄到兩國關係非常緊張，兩國民間的交往亦因而減少。

在這段中美關係不和諧的時段，美國似乎刻意與台灣親密，不但增加售賣武器予台灣，還為台灣加入不同的國際組織而到處拉票。此外，美國還恐嚇一些仍與台灣有「邦交」的國家，不要輕易改與北京建交，否則美國將撤銷予他們的援助。人們擔心，這樣發展下去，中美關係會愈來愈差，而美台關係則會愈來愈好。 然而，經過一連串的較量之後，特朗普發現，形勢的發展並不如他預期中那麼順利。在美國的諸多打壓下，中國的經濟並沒有被壓下去，反而愈來愈有動力，且減少了對美國的依賴。如是令美國知道，光靠脫鈎已不足以制約中國的發展。若是繼續實施全方位與中國切割，受傷的將是美國自己。

這次美伊戰爭，令美國察覺到，美國對中國的依賴，在很多地方原來是不可或缺的；中國能卡美國脖子的地方，遠比美國能卡中國脖子的地方多。這種形勢令特朗普不得不調整對中國的政策，由目中無人變成由總統親自帶領一眾商界翹楚去到中國，一齊去敲中國大門，希望與中國做更多的生意。 特朗普發覺，若是想與中國做更多的生意，就不得不尊重中國的紅線，那就只好逐步疏遠台灣。特朗普知道北京極不贊成美國賣武器給台灣，他就決定以後冇交易，連以前已答應賣的，也盡量延後付運。等台灣到手時，先進武器或許已變成過時武器。由此可見，特朗普在台灣問題上，不但態度有變，在行動上亦有轉變。