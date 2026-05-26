四語交織造就多元層次 《微笑之國》見證大器育成

一齣揉合了德語、普通話、英語及廣東話共冶一爐的輕歌劇《微笑之國》即將六月六日在沙田公演，難得的以中國元素為主調，由奧地利劇作家執筆。一位中國王子與維也納貴族的相戀與私奔，他們還是必須要面對家族、世俗以及現實環境的折磨。最終戀愛能否大過天，就得看他們如何抉擇。
創團數年的香港大歌劇院，每次的歌劇演出都是大堆頭，台上主演、合唱團的人數都有數以十計，今趟《微笑之國》邀得紐約大都會歌劇院指揮大師皮亞·華尼執棒，帶領香港及大灣區頂尖歌唱家、香港大歌劇院合唱團和交響樂團一同演出，還有香港的舞台導演黃曉初。原著是1929年由奧地利作曲家萊哈爾創作。
今趟他們嘗試把原唱德語的部分，加入了其他國家的語言，既保留原曲的韻味，也讓兩位文化背景迴異的男女主角，游走於不同地方所帶出的文化碰撞，多元素的語言讓觀眾更能容易掌握角色之間的衝突。
一齣如此盛大的演出，由香港大歌劇院創始人黃桂林一直堅持要在康文署的場地演出，因為場租較廉宜，可讓更多不同階層的觀眾可以涉獵到歌劇。曾叱吒銀行界的黃桂林，個人喜歡歌劇，在歌劇等同是貴族玩樂的認知裡，黃桂林早已厭棄這個論調，他不僅不想別人把歌劇與奢侈劃一，他更想的，是把歌劇帶進更多不同階層的人，不單是入場看，還要成為台上閃閃發光的歌唱家。他深信香港不是沒有歌劇人才，只是暫時未有機會而已。
由此，2019年與志同道合朋友一同成立的香港大歌劇院，不僅以廉價、可承擔的門票價錢來建立觀眾群，他們更執起雙手，委聘專家負責培訓、舞台燈光、服裝設計等栽培本地人才，壓根兒去改變歌劇生態圈。而結果，往後幾年的大製作《魔笛》、《蝙蝠》、《糖果屋》都沒有令他失望，包括今次《微笑之國》，劇中多個主要角色都是來自香港大歌劇院的搖籃而成大器。
香港大歌劇院《微笑之國》
日期：6月6日及7日
時間：下午3時及晚上7時
地點：沙田大會堂演奏廳