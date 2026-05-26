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新聞
出版：2026-May-26 09:06
更新：2026-May-26 09:06
文化評壇: 簡淑明

四語交織造就多元層次 《微笑之國》見證大器育成

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一齣揉合了德語、普通話、英語及廣東話共冶一爐的輕歌劇《微笑之國》即將六月六日在沙田公演，難得的以中國元素為主調，由奧地利劇作家執筆。一位中國王子與維也納貴族的相戀與私奔，他們還是必須要面對家族、世俗以及現實環境的折磨。最終戀愛能否大過天，就得看他們如何抉擇。

譚樂軒是本地歌唱家,她在戲中的演出令人驚喜

譚樂軒是本地歌唱家，她在戲中的演出令人驚喜。

創團數年的香港大歌劇院，每次的歌劇演出都是大堆頭，台上主演、合唱團的人數都有數以十計，今趟《微笑之國》邀得紐約大都會歌劇院指揮大師皮亞·華尼執棒，帶領香港及大灣區頂尖歌唱家、香港大歌劇院合唱團和交響樂團一同演出，還有香港的舞台導演黃曉初。原著是1929年由奧地利作曲家萊哈爾創作。

導演黃曉初透過四種語言呈現角色與環境的立體性

導演黃曉初透過四種語言呈現角色與環境的立體性。

今趟他們嘗試把原唱德語的部分，加入了其他國家的語言，既保留原曲的韻味，也讓兩位文化背景迴異的男女主角，游走於不同地方所帶出的文化碰撞，多元素的語言讓觀眾更能容易掌握角色之間的衝突。

一齣如此盛大的演出，由香港大歌劇院創始人黃桂林一直堅持要在康文署的場地演出，因為場租較廉宜，可讓更多不同階層的觀眾可以涉獵到歌劇。曾叱吒銀行界的黃桂林，個人喜歡歌劇，在歌劇等同是貴族玩樂的認知裡，黃桂林早已厭棄這個論調，他不僅不想別人把歌劇與奢侈劃一，他更想的，是把歌劇帶進更多不同階層的人，不單是入場看，還要成為台上閃閃發光的歌唱家。他深信香港不是沒有歌劇人才，只是暫時未有機會而已。

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女主角曾麗婷也是接受香港大歌劇院的培訓後成為獨當一面的歌唱家

女主角曾麗婷也是接受香港大歌劇院的培訓後成為獨當一面的歌唱家。

由此，2019年與志同道合朋友一同成立的香港大歌劇院，不僅以廉價、可承擔的門票價錢來建立觀眾群，他們更執起雙手，委聘專家負責培訓、舞台燈光、服裝設計等栽培本地人才，壓根兒去改變歌劇生態圈。而結果，往後幾年的大製作《魔笛》、《蝙蝠》、《糖果屋》都沒有令他失望，包括今次《微笑之國》，劇中多個主要角色都是來自香港大歌劇院的搖籃而成大器。

微笑之國海報

香港大歌劇院《微笑之國》

日期：6月6日及7日

時間：下午3時及晚上7時

地點：沙田大會堂演奏廳

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