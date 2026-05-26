四語交織造就多元層次 《微笑之國》見證大器育成

一齣揉合了德語、普通話、英語及廣東話共冶一爐的輕歌劇《微笑之國》即將六月六日在沙田公演，難得的以中國元素為主調，由奧地利劇作家執筆。一位中國王子與維也納貴族的相戀與私奔，他們還是必須要面對家族、世俗以及現實環境的折磨。最終戀愛能否大過天，就得看他們如何抉擇。

創團數年的香港大歌劇院，每次的歌劇演出都是大堆頭，台上主演、合唱團的人數都有數以十計，今趟《微笑之國》邀得紐約大都會歌劇院指揮大師皮亞·華尼執棒，帶領香港及大灣區頂尖歌唱家、香港大歌劇院合唱團和交響樂團一同演出，還有香港的舞台導演黃曉初。原著是1929年由奧地利作曲家萊哈爾創作。

今趟他們嘗試把原唱德語的部分，加入了其他國家的語言，既保留原曲的韻味，也讓兩位文化背景迴異的男女主角，游走於不同地方所帶出的文化碰撞，多元素的語言讓觀眾更能容易掌握角色之間的衝突。

一齣如此盛大的演出，由香港大歌劇院創始人黃桂林一直堅持要在康文署的場地演出，因為場租較廉宜，可讓更多不同階層的觀眾可以涉獵到歌劇。曾叱吒銀行界的黃桂林，個人喜歡歌劇，在歌劇等同是貴族玩樂的認知裡，黃桂林早已厭棄這個論調，他不僅不想別人把歌劇與奢侈劃一，他更想的，是把歌劇帶進更多不同階層的人，不單是入場看，還要成為台上閃閃發光的歌唱家。他深信香港不是沒有歌劇人才，只是暫時未有機會而已。