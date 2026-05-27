一乘谷朝倉氏遺跡

上一篇只說到金澤，後面還有福井的行程。上次提到歷史上福井除了柴田勝家之外，最著名的就是作為戰國大名朝倉氏統治的領國(當時叫越前)，而筆者這次主要是為了考察一乘谷朝倉氏遺跡。 一乘谷是朝倉氏5代的居城，位於沿著一乘谷川南北長3公里，東西長500米的狹長谷地裏。在朝倉氏五代統治這103年間，作為越前國的中心，一乘谷曾經擁有繁華廣大的城下町，甚至被稱為「北陸小京都」。最繁盛的時期，城裡的人口達到1萬多，但在1573年被織田信長的軍隊燒毀，火燒3日3夜，由山麓的城下町至山上的城廓完全化為灰燼，全城埋在土堆瓦礫中長達400年。儘管朝倉氏滅亡了，但織田軍的一把火卻令城下町被完整地埋在了地下，未受到嚴重破壞，直至1967年才展開遺跡的挖掘工程。

筆者考察當天風和日麗，環境十分寧靜，卻更覺悲涼，皆因在1573年朝倉氏由出陣到滅亡以至一乘谷被焚燒殆盡，只是十餘天的事情。當然朝倉氏迅速敗亡的背後，是織田信長所策劃，可能是戰國史上最成功的追擊戰。 1573年8月8日，信長率領3萬大軍進攻近江的淺井家。為此，朝倉義景也率領2萬兵力南下救援。8月12日，信長利用暴風雨的掩護，親自領兵攻陷朝倉方的大嶽砦，切斷了朝倉軍與淺井軍之間的聯繫，於是義景決定撤回越前。不過，信長早已預測到義景會撤退，親自指揮織田軍發動猛烈追擊，朝倉軍在撤退途中於刀根坂遭受了毀滅性的損失，義景只能繼續朝一乘谷撤退。這段時間內，朝倉軍的將士接連逃亡，8月15日義景回到一乘谷的時候，只剩下鳥居景近、高橋景業等約10名側近跟隨。

8月16日，義景放棄一乘谷，輾轉逃往大野賢松寺，織田軍則在8月18日攻入一乘谷。逃往賢松寺的義景卻遭到同族朝倉景鏡的背叛，於8月20日被迫自盡，終年41歲，朝倉家滅亡。十來天的光景裏，經歷了戰國的榮枯盛衰。 目前遺跡重建了武家屋敷以及庶民所發展的城下町街道，並展示了幾個被列為特別名勝的庭園，讓人們認識到當時一乘谷的繁華及文化水平，其他考古、調查、研究工作仍在進行中。路上看到後人為朝倉義景建的墓，想起了義景的辭世之句：「七顛八倒，四十年中，無他無自，四大本空」，只叫人心酸，國破家亡就是如此。