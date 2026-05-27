年中巡禮會在會展中心舉行，今年同事在編排上希望能多加新意。由於要說的題材很多，同時又希望控制時間，讓大家有足夠的時間交流，又可以享受假期前熱絡的氣氛，編排變得十分緊湊。

作為本地最主流的創作機構，內容當然是TVB最強賣點，劇集、綜藝、新聞不同節目會是出席客戶和廣告公司的焦點。同時，隨著公司在電視以外朝線上線下拓展，市場銷售部會為客戶設計不同的產品和解決方案，包括地域上由香港至大灣區以及海外市場，平台上由電視、串流平台到社交媒體，線下由活動到藝人代言等。所以不同的宣傳推廣方式，也會是今次巡禮介紹的重點。

這兩年TVB不斷拓展觀眾層面和接觸方式，增加了很多互動內容，好像周六播出的《唱錢》，參加者一邊挑戰，觀眾可以一邊打氣，節目在網絡媒體引起不少迴響，很多客戶在看節目之餘，也有興趣一試自己的唱功，看看音準和拍子是否合格。今次巡禮也安排了這個挑戰，讓出席嘉賓可以一試自己的歌藝，連同其他遊戲和藝人合照等環節，確保大家都有個充實又開心的星期五。