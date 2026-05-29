2024年底，本欄根據天星推算，提出2025、26及27年這三年天文占星上，會出現一次前所未有的「三王渦漩」的現象。它將會像領導人及新聞所提及，我們正處於「百年未遇的大變局」內，而這「三王渦漩」將會改變世界的格局。

甚麼是「三王渦漩」呢？「三王」是海王星、天王星及冥王星，在占星上由於它們離太陽最遠，繞日一周最長。冥王星一周期要246年，它們對地球占星的影響最長最大，但是它的影響是漸變式而不是突變式的。

「三王渦漩」現象是在這三年中會出現三次，冥王星與海王星在天球上相距60度，海王星又與天王星相距60度，而冥王星則與天王星形成一個120度相會的現象。這三次相會，冥王星會在子宮水瓶座、海王星會在戌宮白羊座、天王星會在申宮雙子座。