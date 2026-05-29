2024年底，本欄根據天星推算，提出2025、26及27年這三年天文占星上，會出現一次前所未有的「三王渦漩」的現象。它將會像領導人及新聞所提及，我們正處於「百年未遇的大變局」內，而這「三王渦漩」將會改變世界的格局。
甚麼是「三王渦漩」呢？「三王」是海王星、天王星及冥王星，在占星上由於它們離太陽最遠，繞日一周最長。冥王星一周期要246年，它們對地球占星的影響最長最大，但是它的影響是漸變式而不是突變式的。
「三王渦漩」現象是在這三年中會出現三次，冥王星與海王星在天球上相距60度，海王星又與天王星相距60度，而冥王星則與天王星形成一個120度相會的現象。這三次相會，冥王星會在子宮水瓶座、海王星會在戌宮白羊座、天王星會在申宮雙子座。
除了這三王之外，此時土星也會在25、26兩年兩次與天王星相會。在占星上，戌宮白羊座代表十二星宮一個開始首宮，每當某星入戌宮，也代表這星辰之周期「新」的遁環開始。例如太陽到戌宮初度，便是一年春分的日子，在世界不同文化中，這天也往往是代表一年及農耕之新開始。今次土星海王星相會，也代表土星30年一世代及海王星167年的新周期。
2025年9月1日，三王渦漩第一次相會；2025年6月13日至6月23日，以色列攻擊伊朗，發動所謂「十二日戰爭」。 2023年10月以色列哈馬斯在加沙開戰以來，在國際壓力下，2023年10月終於帶來表面的停火，但以色列還不斷攻擊加沙及黎巴嫩。
2026年2月28日，美國再與以色列攻擊伊朗，殺死其領導人哈梅內伊，伊朗用飛彈回擊。打到4月7日，美國因彈藥不足而暫時停火，伊朗封鎖霍爾木茲海峽，美國又封阿拉伯海，雙方在談判僵持，此時中國卻有GDP上之增長，美國同盟一一反轉「反華」姿態紛紛訪華。
聯合國五常中、法、英，甚至美國總統特朗普，俄羅斯總統普京紛紛訪華，中國更對非洲放寬全免入口稅。這點有像古代的「萬國來朝」之姿勢，而在媒體上也紛紛指出今天的中國與美國已是平起平坐，甚至有人指出已超越美國。從實力上看，中國雖然在個別領域上已超越美國，但綜合國力與美國相比還有一段距離，但這三王渦漩正好是個「分水嶺」，美國連一個中等國家伊朗都打不贏，談何「雄霸全球」。
下一次「三王」會是2026年7月7日，大家拭目以待。