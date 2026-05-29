守護自我形象而不被利用

形象成為人際互動與公共生活的核心資產。無論是個人、企業，甚至政府，都在努力維護一種「值得信任」的外在印象。

這種心理機制在社會互動中被廣泛利用，當我們答應了小要求後，會傾向於維持這種自我認同，因而「不好意思」拒絕進一步的要求。這些行為都依賴「登門檻效應」，讓自我形象逐步強化，最終形成大多數人認同或刻板的社會印象。

當「登門檻效應」被濫用，它便成為操控的工具。推銷員先請顧客試用免費樣品，再逐步引導購買高價商品；朋友先求小忙，再逐步升級要求，讓人因「不想破壞好人形象」而被迫答應。這種形象綁架使人失去拒絕的自由，甚至陷入焦慮與倦怠。社會形象在此時不再是自我選擇，而是外界操縱的枷鎖。值得注意的是，社會形象並非單純的外在評價，它同時影響自我認同。當一個人反覆被要求展現某種形象，他可能逐漸相信自己就是如此，進而改變行為模式。「登門檻效應」所引發的自我與社會互動提醒著我們，形象的塑造既可推動社會正向發展，也可能給個體帶來心理負擔。