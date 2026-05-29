八鄉古廟與新界抗英鬥爭

位於元朗八鄉上村的八鄉古廟，建於清乾隆中葉；廟宇主殿供奉觀音娘娘，配祀侯王、華光、天后、福德伯公等多位地方神祇，集祈福、鎮鄉、保平安、弭災、安靈等多元信仰功能於一身，體現了佛道兼容的嶺南民間信仰。八鄉古廟是嶺南傳統廟宇形制，四殿並列、中軸對稱，整體以青磚石基建造，硬山頂結構；屋頂鋪設傳統青瓦，屋脊設大型灰塑裝飾，雕刻龍鳳瑞獸、花鳥吉祥圖案。廟宇門樓莊嚴宏偉，簷下木雕樑架、雀替、花板精工細作，線條細膩。廟宇右側設置烈士祠，極為罕見，而當中的歷史令人唏噓。

1898年英國強迫清廷簽署《展拓香港界址專條》，租借了九龍界限街以北至深圳河以南的大片土地和包括大嶼山在內的一眾島嶼共99年。1899年4月以屏山、錦田、八鄉、大埔等地宗族為首的鄉民武裝抵抗駐紮在大埔的英軍。鄉勇與英軍首先於大埔林村谷一帶戰鬥，但為英軍擊退。千多名鄉勇其後再度集結，於八鄉石頭圍附近反攻英軍，可惜不敵戰死甚眾，鄉勇至此潰散。這場持續6天的抗英鬥爭，新界鄉勇死亡500人，傷數千人，而英方僅2人輕傷，戰況極其慘烈。

為了紀念壯烈犧牲的鄉民，後人特意在八鄉古廟內設立烈士祠以祀抗英殉難鄉親。這段英方稱為新界六日戰爭的史實，回歸前港英政府諱莫如深，以致很多土生土長的香港人在很長時間裏都不知道這段歷史。

八鄉古廟抗擊外敵的壯舉還不止這一椿。由於八鄉山區地勢隱蔽險要，1942年日佔時期，古廟成為東江縱隊港九獨立大隊重要聯絡據點與庇護基地。鄉民以古廟為掩護，支援遊擊隊情報、物資與庇護人員，見證了香港艱苦的抗日歲月。