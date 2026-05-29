今個星期五是市場推廣部5.29盛大舉行的日子，5.29是年中的節目巡禮，今年特色是加強了產品介紹，讓參加者有更多的宣傳方案可以考慮。TVB股東大會通過了公司改名的議案，標誌著集團朝向多媒體娛樂集團的方向發展，電視、網絡、現場活動多平台宣傳，配合科技演進，可以提供的推廣形式自然千變萬化，絕對可以令單純的網絡宣傳顯得單調，再度令廣告人的創意綻放光芒。

今年TVB推廣方案上有不少新嘗試，劇集方面，《正義女神》和銀行合作的番外篇是繼去年《新聞女王2》的進化版。整個方案是與劇集原生共創，渾然天成得來又可以獨立成篇，無論從人力、物力、意念都有大量投入，出來的效果十分突出，觀眾接受程度特別高，融合說故事大大增加了感染力。有了成功的案例和經驗，就可以在成本和效益上再優化。