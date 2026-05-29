今個星期五是市場推廣部5.29盛大舉行的日子，5.29是年中的節目巡禮，今年特色是加強了產品介紹，讓參加者有更多的宣傳方案可以考慮。TVB股東大會通過了公司改名的議案，標誌著集團朝向多媒體娛樂集團的方向發展，電視、網絡、現場活動多平台宣傳，配合科技演進，可以提供的推廣形式自然千變萬化，絕對可以令單純的網絡宣傳顯得單調，再度令廣告人的創意綻放光芒。
今年TVB推廣方案上有不少新嘗試，劇集方面，《正義女神》和銀行合作的番外篇是繼去年《新聞女王2》的進化版。整個方案是與劇集原生共創，渾然天成得來又可以獨立成篇，無論從人力、物力、意念都有大量投入，出來的效果十分突出，觀眾接受程度特別高，融合說故事大大增加了感染力。有了成功的案例和經驗，就可以在成本和效益上再優化。
劇集的滲透力在不同的娛樂作品中差不多是無出其右，長視頻外，短視頻是新興的形式。這個月推出的人工智能生成短片《社畜101》，植入了客戶產品和品牌。現實生活中，不同品牌充斥，在影視作品植入宣傳資訊，本來就和真實日常更加近似。人工智能技術的應用，令植入宣傳變得更有彈性，《社畜》在電視黃金時段播出，同時在串流平台等渠道流通，實現了TVB是電視+的發展方向。
人工智能賦予製作新的彈性和想像空間，創作同事急不及待作出一個又一個嘗試，下一個以科技生成配合實體拍攝的節目《走過歷史大地》很快又會登場。這個節目同樣會在黃金檔時間排播。在之前的節目巡禮，節目的意念引起了客戶濃厚的興趣，到了落實階段，團隊又用心提供了解決方案，可以說，看廣告也成為觀眾欣賞節目的元素。
科技減低了製作的限制和成本，對大量製作內容的娛樂集團來說，等如是可以有更大更廣闊的空間。擁抱科技，快步創新，正是5.29節目巡禮要體現的精神。