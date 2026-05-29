要取締劣質劏房 住客要捱貴租

《簡樸房條例》於2026年3月1日正式生效。政府推出簡樸房的目的，是要改善現有劏房的居住環境，取締劣質劏房。為此，政府對簡樸房的單位面積、衛生條件，以及防火設施都有一定的要求。 政府有這樣的要求，可謂是一番好意。問題是這樣一來，簡樸房的成本一定會比劏房的成本高，導致簡樸房的租金大都會比劏房高，這對大多數來自基層的劏房租戶，無疑會成為一項負擔。 簡樸房的設立，應源於劏房合法化，要合法化，當然會設立一定的標準，如是會增加經營者的成本。不過，合法化之後，或許可吸引新的資金入場，這樣就有機會透過經營者之間的競爭，令租金不升反跌。

原本做劏房的利潤雖高，但由於不合規，正派的資金大都不想涉足。現在簡樸房可以合法化，將可吸引正派的資金一齊參與，令簡樸房可以不愁沒有供應。 不過，就我所接觸，正派的資金大都選擇辦學生宿舍，而不是做簡樸房。原因有以下三個方面： 一、學生宿舍的前景勝過簡樸房，原因是教育產業化是特區政府的一項長遠政策，海外學生的人數在可見的將來，仍會有增無減。但簡樸房卻只是政府的權宜之計，將來公屋供應充足的時候，政府可能會認為簡樸房已完成歷史任務，可以逐步取締。由於前景不明朗，資金大都不願意買物業做簡樸房，最多是與業主簽份長租約，出點改裝費，然後做包租公。

二、現時住宅市場需求強烈，租金持續上升，小業主要租出手上的單位一點也不難，在這種情況下，小業主大都不願意與包租公簽長租約，讓包租公經營簡樸房食業主租差。 三、簡樸房的改造費，比預期中高。按房屋局展示的樣辦房例子，每個劏房的改裝費需2.5萬至5.1萬元，視乎原有間格是否合適而定。業界估計，這筆改裝費，可令簡樸房的租金平均每呎增加20元左右。如果租客吃不下，經營者可能亦要承擔一部分，如是令經營者卻步。 簡樸房現正處於為期一年的登記期(2026年3月1日至2027年2月28日)，成功登記的業主可獲3年的寬限期，以進行改裝工程；獲取政府認證後，就可以合法經營。至2030年3月1日若仍未取得認證，就會視作違法，會被嚴厲取締。

至5月中旬，房屋局已收到3,000宗申請，涉及的分間單位約1.1萬個，只佔現有11萬個劏房單位的少數，反應未算積極。業界擔心，有一部分經營者根本不打算改裝簡樸房，所以盡量延後登記，目的是用盡寬免期算了。屆時，簡樸房供應不足，政府想嚴厲執法將十分困難。