網站非法盜版如海嘯 威脅實體傳媒

我記得，2008年是全球金融海嘯，也是印刷媒體及實體報紙的永遠海嘯，呈現人類手上、眼球內的報紙，將一去而逝，永遠不回人間，是報紙與網站傳媒的分水線嶺。這一年網站陸續開始出現，盜竊壹週刊及各周刊、以至大多數高銷售量刊物，包括風雲及龍虎門等等公仔書内容。

網站盗版出現，第一時間當然影響到的，就是我的生計。因為發行銷售量直線下降，當時我就同肥佬黎報告，他一聽就知發生甚事情，接住就答我，報官捉賊沒有作用，拍拍屁股就起身離開。我就坐在櫈上發呆，我的大老闆沒有反應，沒有擔心，他不怕影響收入麽？他的公司做完製作，剛剛出版就被網站偷盗轉載，加入自己廣告，不用成本就可白白賺錢喎！