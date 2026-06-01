揸車、call車、搭車的自主權

不幸！座駕遇上意外第一次要入廠，碰巧我要到山旮旯地方教書，被逼改變出行模式要網約車。在家按鍵，1分鐘便有車，我9秒9到樓下撲上車並說……

我：「你好快到喎！仲快過我落停車場攞車！」

司機：「遲啲冇咁快㗎啦，政府話要規管網約車發牌數目，第時你要等耐啲啦！」

我培訓導師上身，對此題目甚感興趣。喜歡用「3個框框」模式準備教材的我思考，其實亦可應用於出行模式：

第1個框——駕車人士：喜歡自主權，較少call車或坐公共交通工具；