揸車、call車、搭車的自主權

不幸！座駕遇上意外第一次要入廠，碰巧我要到山旮旯地方教書，被逼改變出行模式要網約車。在家按鍵，1分鐘便有車，我9秒9到樓下撲上車並說……
我：「你好快到喎！仲快過我落停車場攞車！」
司機：「遲啲冇咁快㗎啦，政府話要規管網約車發牌數目，第時你要等耐啲啦！」
我培訓導師上身，對此題目甚感興趣。喜歡用「3個框框」模式準備教材的我思考，其實亦可應用於出行模式：
第1個框——駕車人士：喜歡自主權，較少call車或坐公共交通工具；
第2個框——網約車/的士乘客：有負擔能力，不想養車又想快；
第3個框——坐公共交通工具：使費低，不會駕車或call車。
你屬於哪個框？我是第1個，但除非遇上重大變化，例如車子壞了、call車變得很便宜等價錢與質素變化，否則駕車照駕車，網約繼續網約，大家在固有出行框框內浮動。
接著我搜尋政府的規管原意，是促進業界良性競爭，為市民提供更可靠的選擇，即針對第2個框的出行體驗。我看過一些資料，現時網約司機超過3萬，而政府初步建議，現階段發牌數量限於1萬。作為家中財政大臣的我深明，如要維持出行體驗，但供應少，價錢及候車時間皆上升。我看到有網約平台管理層最近舉例，若牌照訂在1.5萬，高峰期等車時間或多一倍，那第2個框的朋友出行體驗或受影響，或走向其他框框，似乎非政府原意。
如果必定規管數目，我想檢討時間應更靈活，切合瞬息萬變的社會。譬如等候時間過長、接單率大幅波動時，可彈性啟動檢討機制，不似其他政策如最低工資一年一檢。
除了量，還有質。我看到政府今次另一目標，是提升點對點交通服務質素。我喜歡駕車，因為對出行有自主權。座駕要維修我call車，因為可掌握司機評分、車型，令我有掌控感。如果網約車發牌，應否恰如公務員「拉curve」評級，先給予分數高的司機領牌？也可乘機取締「殭屍牌」，讓真正有需要的司機維持生計。轉眼到站，下車時我安慰司機，自由市場下，質素好的從業員應留下，乘客如我會用腳投票，祝他生意興隆。